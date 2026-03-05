伊朗局勢｜成都一家三口滯留杜拜5天：曾聽到美領館附近有爆炸聲

中東局勢因美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊而急劇升級，導致區域空域大範圍關閉，多個機場航班取消。杜拜國際機場（DXB）一度全面停飛，數萬旅客滯留海外。來自四川成都的馮先生一家三口滯留杜拜已5天，他透露，滯留已造成不小經濟壓力，光酒店一晚就要1200元（人民幣．下同），未計算吃喝交通等，開銷已花費超過6000元。他又透露曾聽到美國領事館附近有遇襲爆炸聲，但當地生活正常。



當地時間3月4日，首架恢復飛往中國的航班已從杜拜起飛。根據飛常準等航班追蹤資訊，阿聯酋航空EK362（杜拜—廣州）航班於當地時間上午11:04從杜拜國際機場出發，預計北京時間晚上21:18抵達廣州白雲機場，飛行時間約6小時15分。這是杜拜機場有限度恢復運營後，首班直飛中國境內的客機。

首架恢復飛往中國的航班已從杜拜起飛。（飛常準）

在杜拜滯留的成都市民馮先生接受《封面新聞》採訪時表示，他與妻子、女兒一家三口原計劃2月22日赴阿聯酋旅行，先抵達杜拜，之後轉往阿布扎比。機票為成都直飛杜拜往返，每人約5500元，原定2月28日晚返回成都，卻恰逢當天美以對伊朗發起大規模襲擊，導致杜拜飛往中國的多條航線全面取消。目前，他已將回程航班改簽至3月5日。

馮先生透露，在「航旅縱橫」App查詢顯示，3月4日杜拜飛往北京首都、成都天府、上海浦東、廣州白雲及杭州蕭山等多個中國機場的航班多數仍被取消。3月5日杜拜無直飛成都機票，中轉聯程票價則落在7000至1.1萬元之間。

馮先生說，光是酒店的費用就每晚1200元。（封面新聞）

滯留已造成不小經濟壓力。馮先生說：「光是酒店的費用1200元/晚，還不包括其他的。如果明天能走就還好，不能走還得繼續滯留，而且這些費用只能自行承擔。」

此外，3月3日元宵節當晚，杜拜美國領事館附近發生疑似伊朗無人機襲擊事件，引發小範圍火情。阿聯酋當局表示火勢已迅速撲滅，無人員傷亡。馮先生回憶：「昨晚在酒店聽到爆炸聲，應該就是杜拜美國領館遭無人機襲擊的聲音。」他又慨嘆，今次是第一次和家人到阿聯酋旅行，不料遇到這樣的突發情況。而正值元宵節，當日馮先生一家在杜拜吃了頓中餐。

元宵節當日，馮先生一家在杜拜吃了頓中餐。（封面新聞）

他描述，雖然杜拜當地生活基本正常，但街上行人與車輛明顯減少；因戰爭滯留，他還是有些焦慮。他指，國內的家人朋友很擔心，每天都在問情況，也在幫想辦法讓他們早點回去。看到首架回國航班起飛，他認為這是個好消息，希望能順利坐上飛機回家。

目前，杜拜機場自3月2日晚起逐步有限度恢復運營，阿聯酋航空等航司優先安排既有訂位旅客返程，但整體航班仍受區域緊張局勢影響，旅客需密切關注航空公司最新通知。