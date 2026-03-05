伊朗局勢｜滯留杜拜首批中國旅客飛抵廣州　「開心回到祖國懷抱」

受美國和以色列對伊朗展開軍事行動影響，中東地區多個機場暫停營運。其中，杜拜國際機場於周一（3月2日）晚上起有限度恢復運作，首班飛往中國境內的航班於周三（3月4日）晚上抵達廣州。返抵國門的旅客表現興奮，有人直言：「很開心回到祖國的懷抱，心情也是非常激動。」



2026年3月4日晚，滯留杜拜的首批中國旅客搭乘阿聯酋航空編號EK362的客機，返抵廣州白雲機場，廣東省內多家旅行社派人到場迎接。（金羊網圖片）

旅客：飛機落地一刻感到踏實

綜合內地《南方日報》及《羊城晚報》報道，周三晚上9時59分，阿聯酋航空編號EK362的客機抵達白雲機場。廣東省內多家旅行社也派人到機場，於T3航站樓迎接返回旅客。旅行社代表均準備了鮮花，並安排商務車送旅客回市區，又或者點對點送到家。

不少旅客表示，能夠順利搭乘這趟航班回國，心情格外覆雜。旅客劉女士稱，「在外面也能感受到戰火帶來的緊張氣氛，現在終於回家了，懸著的心總算放下。飛機落地廣州的那一刻，真正感到踏實。」

來自深圳的楊先生，則專程趕來接朋友的孩子。「孩子13歲，本來在杜拜旅遊。（當地）上午11點起飛時就報了平安，他媽媽在杜拜工作，我們最關心的還是安全。也很開心今天飛機能夠平安抵達。」

2026年3月4日晚，滯留杜拜的首批中國旅客搭乘阿聯酋航空編號EK362的客機，返抵廣州白雲機場。（金羊網圖片）

旅行社備鮮花橫額接機 稱多個旅行團行程受阻

中山國旅的工作人員在機場舉著「阿聯酋杜拜團歡迎回家」的牌子，還準備了鮮花迎接旅客。中山國際應急小組組長陳慶安稱，得知航班恢復運營的消息後，公司第一時間成立應急小組，多方對接協調行程。「這次團隊以退休女性遊客為主，共18名旅客和1名領隊。原計劃3月2日回國，因航班調整滯留兩天。」該團滯留期間，旅行社為遊客安排了酒店和餐食，並通過當地地接機構、中國大使館以及網上登記等方式持續溝通。

廣之旅新聞發言人官鍵表示，該公司有一團共15名旅客和1位領隊，乘坐今次航班返國。該團2月27日抵達杜拜，原計劃旅行6天，旅客以老年人為主，行程因戰事滯留後。廣之旅第一時間啟動應急預案，成立中東地區專項應對小組，全天候實時跟進當地情況，全力保障出行遊客安全，並安排了首個飛回中國內地航班回國。

2026年3月4日晚，滯留杜拜的首批中國旅客搭乘阿聯酋航空編號EK362的客機，返抵廣州白雲機場。（金羊網圖片）

旅行社負責人：得知飛機可以順利起飛時激動

四季國旅負責人陳仲霖也在機場等待，向媒體稱：「我們一共有3個團、64名遊客，為了這次返程，做了很多協調和安排。」他表示，當得知飛機可以順利起飛時，自己和領隊在電話裡幾乎同時鼓掌。「那種激動是很真實的。今天我們也準備了鮮花和一些小禮物迎接大家，感謝大家的努力。這次回程機票也沒有加價。」

深圳國旅副總經理韓晨稱，該社本次有一個16人的郵輪旅行團，乘坐該EK362航班從杜拜返回，旅客來自廣東各地，旅行社安排了商務車點對點送旅客回家。中山四季國旅姓陳負責人則稱，該社有3個團共計64名旅客和3位領隊乘坐本次航班返回，旅客來自大灣區各地，原本的行程包含了巴林和卡塔爾兩國。

2026年3月4日晚，滯留杜拜的首批中國旅客搭乘阿聯酋航空編號EK362的客機，返抵廣州白雲機場。（金羊網圖片）

追蹤航班平台「飛常準」的資料顯示，EK362航班全程5,845公里，本次飛行時長約為6小時55分鐘，執飛機型為波音777-300ER寬體客機。

《南都》指出，從阿聯酋航空了解到，受當地空域關閉影響，所有阿聯酋航空往返杜拜的定期航班仍然繼續暫停運營，僅有限度恢復了包括EK362在內的部份客貨運航班運送滯留旅客。