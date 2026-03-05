數百油輪困霍爾木茲海峽　中國海員：GPS失效　補給或能堅持1個月

美國與以色列自2月28日起對伊朗發動聯合軍事打擊已進入第五天，全球約五分之一石油供應通道——霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）目前處於「實質性」關閉狀態。伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱已完全控制該海峽，任何試圖通過的船隻將遭攻擊，至少已有四艘船舶在嘗試穿越時遇襲，導致數百艘油輪、集裝箱船及散貨船滯留海峽兩端，航運幾近停擺。



自2月28日衝突爆發以來，多位受困波斯灣的中國海員向媒體反映，船舶導航系統嚴重受干擾，GPS信號大幅偏移、時間失準，嚴重影響航行安全。部分港口一度暫停商船靠泊補給，若長期無法補給，船上食物僅能維持約一個月。



據《封面新聞》報道，35歲的湖北孝感籍船員彭先生擁有近十年航海經驗，原計劃3月4日返航，卻仍滯留阿聯酋傑貝阿里港，後者是全球吞吐量最大港口之一。他表示，船隻附近即為美軍軍用物資補給基地。2月28日晚以色列襲擊消息傳出後，船上GPS立即失效，位置、時間全亂飄，電子海圖上船位與航向消失，雷達疑遭電子戰損壞。他表示，中國北斗系統偶爾可用，但也會斷訊。

3月3日，彭先生船上的GPS設備失去信號。（封面新聞）

彭先生回憶，2月28日晚多枚導彈與攔截彈照亮夜空，部分落入美軍基地，港口多次遭流彈波及引發火災，一度全面停工封閉。此後每日早晚幾乎都有襲擊，「大概只有一半能被攔截，美軍基地連續幾天都冒著黑煙，有遊艇被擊中，有的導彈被攔截後落到海裏，距離我們只有200多米」。他們表示嚇得都不敢在房間裏睡覺，很怕導彈不準或被攔截後掉過來。

3月3日淩晨，港口再度遇襲，疑似油庫起火延燒至次日，剛復工工人又四散逃離。直至3月4日才有工人上船修復導航系統。修好後，計劃駛出港口至錨地拋錨待命。目前船員已向船東申請戰爭區補貼，並補滿生活物資，靜待局勢變化。

3月4日，彭先生船上的GPS設備。（封面新聞）

另一位林船長（化名）所在船舶於2月28日抵達科威特碼頭裝貨，船上有十多名中國船員，已投保戰爭險。戰事爆發後，碼頭工人棄工回家，港口無法補給。他們在封港前緊急撤離，原計劃3月2日通過霍爾木茲海峽駛往印度洋，卻被迫於當日晚停泊在距海峽約180海里的錨地，「在波斯灣中間的位置，不敢太接近了」。

林船長表示，從科威特出港一路上，GPS、北斗、格洛納斯全無信號，只能靠雷達與目視航行。到錨地後，附近船舶通報可見導彈與戰鬥機掠過。他透露，船上補給能撐一周多，若困太久，就需尋找開放港口補給。

3月1日，傑貝阿里港美軍基地遭擊中起火。（封面新聞）

重慶籍梅先生與23名中國船員（包括多名四川籍）同樣滯留傑貝阿里港。他描述2月28日晚正與同事聊天，突然天際火光閃現，「一下子衝下來」落入旁邊美軍基地，疑似倉庫起火。前三天港口周邊空襲密集，夜晚常被巨響驚醒，空氣瀰漫燃燒味。「旁邊集裝箱船差幾米就被炸到。」船員無法下船，部分手機收到當地政府預警，即躲入船艙生活區，「沒直接命中，船體鋼板應能擋住流彈。」

梅先生表示，船舶仍需繼續裝貨，原計劃3月10日完成後運往伊朗阿巴斯港，但戰事下該港已不可能進入，他只能到附近錨地，等待下一步變化。

2月28日，梅先生親歷導彈襲擊。（封面新聞）

伊朗法爾斯通訊社3月3日引述伊斯蘭革命衛隊海軍副司令穆罕默德·阿克巴爾扎德稱，海峽已完全置於伊朗海軍控制之下，十多艘油輪遭炮彈擊中。在伊朗宣布禁止航行後，油輪、商船及漁船均無法通過。霍爾木茲海峽平日日均通過船舶約130艘，貨運量約1100萬噸。

中國外交部發言人毛寧3月4日表示，霍爾木茲海峽及其附近水域為重要國際貨物與能源貿易通道，維護該地區安全穩定符合國際社會共同利益。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張升級，防止局勢動盪對全球經濟造成更大衝擊。