2026國防預算連續11年個位數增長　專家：秉持適度原則非窮兵黷武

3月5日，財政部公布預算草案報告，今年軍費預算超過1萬9095億元人民幣，同比增長7%，相較2025年的7.2%小幅下調。

《環球時報》報道，這是中國國防預算連續11年維持個位數增長。2016年，中國國防預算增幅為7.6%，結束了此前5年連續兩位數增長的局面。從2021年迄今，中國國防預算增幅始終維持在7%左右，從2023年至2025年增幅連續3年持平，均為7.2%。

軍事問題專家宋忠平表示，中國國防費用的增速一貫強調「適度」原則。一直以來，中國國防費用都是根據國防安全的需要和國民經濟的發展保持適度增長，中國追求的是經濟建設和國防建設適度發展均衡，而非「窮兵黷武」。



2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是戰旗方隊通過天安門廣場。（新華社）

威脅論調逐漸降溫

報道稱，每年兩會，中國國防預算都是國際媒體高度關注的議題之一。近年來，「中國軍事威脅論」「中國軍費不透明」的調門逐漸走低，許多外媒不再赤裸裸地渲染中國軍事力量發展對地區的威脅。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華指出，西方媒體已經注意到中國政府一直在重申的觀點和原則，尤其是在西方國家近年來軍費顯著增長的背景下，西方媒體再赤裸裸炒作所謂「中國軍事威脅論」已沒有市場。

中國國防部2024年7月25日表示，中俄在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航（微博@玉淵譚天）

2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是武警部隊方隊接受檢閱。（新華社）

中國軍費從補償性轉向「被動防禦性」增長

一位匿名軍事觀察員表示，中國增加國防費的首要目的是堅決捍衛國家利益，保衛國家安全和人民利益，尤其是當前中國周邊安全形勢複雜嚴峻，不穩定不確定因素增大，對維護國家主權、安全和發展利益構成現實挑戰。

卓華認為，面對中國周邊安全環境和世界安全形勢的新變化，中國防御能力面臨新考驗，軍費增長動力正從過去的補償性增長向被動性增長轉變，面對日益嚴峻的安全挑戰，中國繼續增加軍費不僅合情合理，而且必須進一步加快建設能夠匹配戰略態勢、戰場環境和軍事技術變化的防御和威懾能力。

2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是裝備方隊接受檢閱。（新華社）

軍費佔GDP比重遠低於世界主要國家

對於有外媒提出「中國軍費預算高過GDP目標增速」的說法，卓華分析認為，按照西方的歷史經驗，經濟增長意味著利益擴展，繼續需要通過發展軍事力量去維護甚至搶奪。西方媒體不可避免地要尋找對華輿論攻擊點，企圖製造軍事經濟失衡相關的論調。

前述的軍事觀察員分析認為，中國國防支出佔GDP比重長期保持在約1.5%以下，連續多年個位數增長，既低於世界平均水平（約2.5%），也遠低於美國（約3.5%-4%）等主要國家，「一些外媒對中國國防支出的偏頗觀點是典型的『只許州官放火，不許百姓點燈』」。

和平發展道路下的穩定力量

卓華認為，越來越多的觀點開始認同，中國軍費伴隨經濟力量增長的合理性，對世界的和平穩定是有利。事實證明，中華人民共和國自成立以來，沒有主動挑起過任何一場戰爭和衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。不過，一些西方國家對中國的和平發展道路仍存在不信任，短期內還難以打破「國強必霸」的固有認知。

前述的軍事觀察員稱，在全球地區衝突與動蕩加劇的背景下，國際社會對中國的期待正在上升，希望中國在促進和平、穩定經濟中發揮更大作用。