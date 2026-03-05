兩會｜一文看極簡版政府工作報告　2026年有十大工作任務

3月5日（星期四）上午9時，十四屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強作政府工作報告，新華社整理出2026年十大政府工作任務並發布極簡版1000字內的工作報告。



李強總理向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告，要點如下：

2025年工作回顧國內生產總值增長5%，城鎮新增就業1267萬人，糧食產量達到1.43萬億斤，新能源汽車年產量超過1600萬輛。

過去5年國內生產總值年均增長5.4%、製造業增加值規模連續16年保持全球第一、居民人均可支配收入年均增長5.4%、城鎮新增就業累計超過6000萬人。

李強作政府工作報告。

「十五五」時期主要目標和重大任務：

國內生產總值增長保持在合理區間，全社會研發經費投入年均增長7%以上、單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%、數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%、勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年、人均預期壽命提高到80歲、糧食綜合生產能力達到1.45萬億斤左右、能源綜合生產能力達到58億噸標準煤。

2026年經濟社會發展總體要求和政策取向：

經濟增長4.5%—5%、城鎮新增就業1200萬人以上、居民消費價格漲幅2%左右、糧食產量1.4萬億斤左右、單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右、赤字率擬按4%左右安排、赤字規模比上年增加2300億元、一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、擬發行超長期特別國債1.3萬億元、擬安排地方政府專項債券4.4萬億元。

2026年部分工作任務增收：

制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措消費：安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新投資：擬安排中央預算內投資7550億元，安排8000億元超長期特別國債資金用於「兩重」

建設新質生產力：打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

深化拓展「人工智能＋」全國統一大市場：綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、質量監管等手段；深入整治「內卷式」競爭開放：進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點；鄉村全面振興：全面開展第二輪土地承包到期後再延長30年整省試點。

開展第四次全國農業普查新型城鎮化：科學有序推進農業轉移人口市民化，因地制宜放寬在流入地參加中考報名條件；就業：構建就業友好型發展方式。

實施穩崗擴容提質行動教育：完善免費學前教育政策；增加普通高中學位供給醫療衛生：居民醫保人均財政補助標準提高24元；

社會保障：城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元、加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求；綠色發展：設立國家低碳轉型基金，培育氫能、綠色燃料等新增長點；房地產：因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房。

一、著力建設強大國內市場：

深入實施提振消費專項行動、充分挖掘釋放有效投資潛力

二、加緊培育壯大新動能：

優化提升傳統產業、培育壯大新興產業和未來產業、擴能提質服務業、打造智能經濟新形態。

三、加快高水平科技自立自強

加強原始創新和關鍵核心技術攻關、推動科技創新和產業創新深度融合、一體推進教育科技人才發展。

四、持續深化重點領域改革

縱深推進全國統一大市場建設、推進財稅金融體制改革、充分激發各類經營主體活力。

五、進一步擴大高水平對外開放

積極擴大自主開放、推動外貿穩規模優結構、擴大雙向投資合作、高質量共建「一帶一路」。

六、紮實推進鄉村全面振興

毫不放鬆抓好糧食生產、實施常態化精准幫扶、持續推進農村改革發展。

七、推動新型城鎮化和區域協調發展

深入推進以人為本的新型城鎮化、不斷增強區域發展協調性。

八、更大力度保障和改善民生

促進高質量充分就業、推動教育公平與質量提升、強化基本醫療衛生服務、加強社會保障和服務、更好滿足人民群眾精神文化需求。

九、加快推動全面綠色轉型

加強生態環境綜合治理、大力發展綠色低碳經濟、積極穩妥推進碳達峰碳中和。

十、加強重點領域風險防範化解和安全能力建設國防國防預算增長

著力穩定房地產市場、積極有序化解地方政府債務風險、積極穩妥化解金融領域風險、維護國家安全和社會穩定