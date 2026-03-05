解放軍近期大幅減少軍機繞台　英媒：「習特會」前營造和平氛圍

據路透社報道，近幾周，解放軍空軍在台灣周邊的活動大幅減少，過去一周甚至完全沒有軍機出沒。這項原本近乎日常的軍事操演突然收斂，可能顯示北京正調整對台施壓策略，意圖在習近平與美國總統特朗普預期於月底舉行的會晤前，營造較為友善的氛圍。



根據社團法人安全台灣學會（STA）彙整的台灣軍方公開數據，今年迄今解放軍已派出460架次軍機（含戰鬥機與無人機）進入台灣防空識別區（ADIZ），較去年同期減少46.5%。其中2月份偵獲190架次，為自2022年起每日公布詳細數據以來，單月最低紀錄。

兩位台灣安全官員向路透社表示，中共總書記習近平近期似有意降低高調的施壓動作，以利月底與特朗普的潛在會談營造正面氛圍。一位要求匿名的台灣高層安全官員指出，面對特朗普，北京可能試圖塑造「我方愛好和平、正邁向和平」的形象，據此要求美方應停止對台灣軍售」。由於議題敏感，該官員要求不具名。

中國國防部與國務院台灣事務辦公室均未回應置評請求。

去年10月30日，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山會晤。（Reuters）

安全台灣學會副研究員湯廣正（Tristan Tang）指出，自2月27日起，北京未再派遣任何軍機靠近台灣，創下此類行動史無前例的連續6天平靜期，而這段期間正值伊朗戰爭爆發。

過去短暫暫停通常與颱風、天候或中國傳統節慶有關，與此次較長沉寂明顯不同。

另有分析從解放軍持續的反腐整肅行動切入解讀。台灣國防安全研究院（INDSR）國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，解放軍指揮體系正進行大規模調整，很可能影響整體戰備狀態，他認為反腐整肅是「主要原因」。

然而，根據資料，解放軍海軍與海警船艦活動仍維持高頻，顯示北京僅針對政治敏感度高的空中行動刻意降溫。

另一位高層安全官員提醒：「現在沒來，不代表未來不會來，也不排除他們可能正在準備規模更大的行動。我們不應該僅憑幾天內的活動，就推斷北京意圖有任何改變。」