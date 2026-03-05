解放軍無人機進台控東沙島上空　美國會機構報告：試探台交戰規則

今年1月17日，解放軍一架偵察無人機進入台灣控制的南海東沙島上空，停留大約4分鐘，之後在台方發出警告後折返。周三（4日），美國國會轄下的獨立委員會指出，分析家認為此舉在試探台灣交戰規則，並示警解放軍對台空中行動出現質變，並採取空前的電子欺敵模式。



美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission, USCC）發表報告指出，近幾星期來，北京加大對台灣使用軍用無人機力度，例如近期出現的無人機闖入台灣上空事件，這架無人機的飛行高度超出東沙島防空系統的偵測範圍，直到台灣透過國際廣播頻道發出警告後才折返。報告並引述華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的分析稱，這可能是數十年來首次確定的相關案例。

報告又提到大陸方面運用複雜答詢機訊號進行欺敵（transponder spoofing）的行動。答詢機是一種無線電或雷達裝置，接收到指定訊號後會發出自身的無線電訊號，主要用於探測、辨識和定位目標。2月26日，路透社公布調查顯示，自去年8月以來，解放軍「翼龍2」軍用無人機至少在南海上空飛行23次，期間多次發送假答詢機訊號，偽裝成多個「身份」，包括遭制裁的白俄羅斯貨機以及英國空軍「颱風」（Typhoon）戰機等。

「攻擊2型無人機」又稱「翼龍-2無人機」，是大陸研製的偵查打擊一體化多用途無人機。（央視）

USCC報告指出，這架無人機自海南一座軍民兩用機場起飛，飛行路線靠近解放軍潛艦基地，並朝台灣與菲律賓之間的巴士海峽飛行。航班追蹤網站Flightradar24證實，有關欺敵模式前所未見。路透社並引述專家指，在潛在衝突爆發初期，答詢機欺敵行動格外關鍵，認為即便飛機識別短暫混亂，也可能拖延盟軍反應時間。

分析人士認為，上述作為皆是在為可能爆發的衝突情境進行演練。以無人機事件為例，分析家認為，這是刻意利用東沙防禦薄弱、且距離台灣本島超過400公里的偏遠位置，藉此試探台灣的交戰規則。華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員廖彥棻（Kitsch Liao）指出，北京現在可以反覆進行類似飛行，藉由一再闖入台灣這一帶空域而未受懲罰，提高任何反制措施的風險。