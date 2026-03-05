兩會2026｜習近平參加江蘇代表團審議：要在增強經濟韌性上用力

新華社報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日在參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。江蘇等經濟大省處在改革開放前沿，要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議。（新華社）

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議。（新華社）

習近平表示贊成政府工作報告。習近平指出，發展新質生產力對於推動高質量發展、增強經濟競爭力至關重要，江蘇這方面基礎較好，要努力走在前列。要一體推進教育科技人才發展，力爭在加強原始創新和關鍵核心技術攻關、搶佔科技制高點上實現新突破，在促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合、推動科技成果高效轉化應用上探索新途徑，在優化提升傳統產業、培育壯大新興產業、超前佈局未來產業上開創新局面，在進一步深化改革、破除制約新質生產力發展的體制機制障礙上取得新成果。

習近平強調，經濟大省發展底盤穩、抵禦外部衝擊能力強，才能支撐全國經濟大盤穩定。江蘇要在增強經濟韌性上持續用力。要練好內功、做強自身，全面融入全國統一大市場，助力暢通國內大循環。要擴大高水平對外開放，廣泛開拓全球市場，更好聯通國際循環。要以底線思維防範各種風險。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議。（新華社）

習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。江蘇要準確把握新形勢下人民群眾對美好生活新期待和民生工作新特點，積極主動解答如何實現高質量充分就業、如何增加城鄉居民收入、如何進一步提升基本公共服務和社會保障水平等課題，探索推進全體人民共同富裕的有效途徑。

習近平強調，管黨治黨越有效，經濟社會發展的保障就越有力。要認真組織開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，引導廣大黨員幹部落實「立黨為公、為民造福、科學決策、真抓實幹」總要求，創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。要堅持黨性黨風黨紀一起抓、正風肅紀反腐相貫通，以全面從嚴治黨的實際成效取信於民，凝聚推進事業發展的磅礴力量。