兩會2026｜科技部長：中國創新指數排名全球第10　晶片攻關獲突破

3月5日上午，十四屆全國人大四次會議首場「部長通道」集中採訪活動在人民大會堂北大廳舉行，邀請科技部、工信部、國務院國資委主要負責人接受採訪。



十四屆全國人大四次會議首場「部長通道」集中採訪活動，科技部部長陰和俊接受採訪。（新華社）

科技部部長陰和俊表示，中國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10。2025年，全社會研發投入超過3.92萬億元（人民幣，下同），強度達到2.8%。基礎研究投入接近2800億元，佔比達7.08%，首次破7，創歷史新高。

十四屆全國人大四次會議首場「部長通道」集中採訪活動，科技部部長陰和俊接受採訪。（新華社）

陰和俊介紹，中國科技成果蓬勃發展，大量湧現。人形機械人在春節晚會上大放異彩，從去年的扭秧歌、轉手絹到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示。開源大模型領跑全球，晶片攻關取得新突破，創新藥迅猛發展，去年中國批准的創新藥達到76個。對外授權交易的總額超過1300億美金，科技賦能各行各業，有力提升人民生活品質。