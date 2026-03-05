內地歌手香港飛上海遇國泰機艙失壓　高空驟降7000米緊急返航

國泰航空一架從香港飛往上海的CX0380班機，3日下午驚傳空中危機。內地歌手董昱昆當時正好搭乘該航班，他發文透露，飛機起飛不久「駕駛艙便失壓」，從萬米高空驟降至3000公尺（香港稱米）並劇烈晃動，緊急折返香港。國泰航空後續證實，該班機因「技術原因」按既定程序折返，後續已調配另一架客機將旅客平安送抵上海。



睡夢中驚醒 高空急降乘客嚇哭

綜合內媒報道，董昱昆在小紅書指出，這架CX380班機原訂3月3日下午3時5分從香港起飛，預計下午5時45分抵達上海浦東機場。班機實際於3時22分起飛，但起飛約40多分鐘後，飛機便出現狀況。

國泰航空CX380航班起飛後折返。（南方都市報）

董昱昆回憶，他從睡夢中驚醒，查看航跡圖發現飛行高度突然從1萬公尺急降至3000公尺，隨後機艙內連續3次廣播，表示飛機出現緊急狀況，基於安全考量必須返航。他坦言，當時飛機劇烈晃動，周邊有孩子開始大哭，就連空服員神色都有些慌張，說是第一次遇到這種狀況。他直呼當下「頭腦一片空白、想嘔吐」。該班機於下午4時47分折返降落香港，當飛機平安落地的那一刻，全機乘客爆出如雷掌聲。

官方稱「技術原因」致歉 補償150元餐券

對此，國泰航空客服最初表示，查詢紀錄顯示為遇到航空管制，可能與其他航線有衝突才緊急返航。不過，國泰航空官方發言人隨後正式回應澄清，涉事航班是因「技術原因」折返，工程團隊已立即對飛機進行全面檢查與必要維修。

「航旅縱橫」資訊顯示，該客機為機齡達24.3年的空中巴士330-343（X）廣體客機，飛機編號BHLT。為補償旅客，國泰航空發放每人港幣150元餐券。針對網友好奇餐券能在哪裏使用，董昱昆也回應除了麥當勞之外，其他餐廳皆可使用。

旅客後續被安排轉搭另一架替換客機，於晚間8時19分再次起飛，並於晚間10時24分順利抵達上海浦東機場，航班顯示整體延誤達4小時27分。

才逃離中東飛彈射程 自嘲「先天渡劫聖體」

經歷這場空中驚魂，董昱昆也感嘆這趟回家路實在太漫長。他透露，自己日前才因為中東戰事擴大，受困於沙地阿拉伯首都利雅得（Riyadh）長達3天，期間不僅經歷距離僅100公里的導彈轟炸、領空關閉，更目睹航廈人去樓空。

最後他冒險搭乘宿霧航空突圍，先飛往第三國菲律賓馬尼拉，好不容易才輾轉抵達香港，沒想到又遇上這起航空事故。所幸最終在元宵節的尾聲順利回到上海，讓他忍不住自嘲大概是「先天渡劫聖體」，並在報平安之餘祈願世界和平、呼籲外界關注目前仍受困於中東的同胞。

