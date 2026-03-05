在伊廣州華商護送22名中國同胞撤離 當事人：目睹軍事設施被炸
撰文：吳真銘
出版：更新：
2月28日，美國、以色列和伊朗爆發軍事衝突，受此影響，在伊華人開始陸續撤離。此次緊急撤離過程中，伊朗粵商會常務副會長肖朝會組織護送了22名同胞。
目睹軍事設施被炸 緊急聯繫同胞撤離
《極目新聞》報道，肖朝會來自廣東廣州，常年在伊朗工作，掌握多國語言。2月28日上午，肖朝會前往阿巴斯港口看貨，到達港口後突然聽到爆炸聲。「我撤出來後看到是港口右邊的海軍雷達被炸了。」 肖朝會表示，他目睹爆炸後，趕緊驅車回家聯繫中國使領館準備撤離。
由於當時多國領空港口出行受限，肖朝會決定從陸路撤離。他稱，一共有3個同胞和他一起撤離，因當時GPS不能用，他找了伊朗當地民眾開車領路前往德黑蘭。3月2日上午11時，肖朝會一行人連續開車近20小時抵達德黑蘭。
協助22名同胞 身背國旗安全離境
3月2日下午，肖朝會身背國旗，帶領22名同胞開始撤僑工作。期間途徑沙漠、雪山等地帶，路況較為複雜。到3日凌晨，肖朝會一行人抵達阿斯塔納口岸，待口岸開放後，辦理出境手續。肖朝會表示，大使館工作人員多次和當地邊檢交涉，最終中國團體最早通過口岸離境。
哈肖先生表示，中國民眾撤離到阿塞拜疆後，大部分都選擇了回國。他計劃轉機到哈薩克阿拉木圖、新疆烏魯木齊再回到廣州。
自衝突爆發以來，華聯會共收集撤離報備三百餘人，第一批組織集中撤離百餘人。至3月4日共計安全撤離四百餘人。目前，華聯會常務副會長曹海旺繼續在伊朗留守，協助使館處理後續事宜。
伊朗局勢｜外交部：再有470餘名中國公民安全撤離中國撤僑納入台胞證台官員稱｢有風險｣ 國台辦痛批民進黨冷血在伊中國人坐使館巴士歷10小時撤離 邊境中國工廠有人留守崗位韓衛國等3名上將及原軍工高官張克儉 被撤全國政協委員資格外交部：1中國公民在德黑蘭不幸遇難 超3000中國人撤離伊朗