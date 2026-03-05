在伊廣州華商護送22名中國同胞撤離　當事人：目睹軍事設施被炸

2月28日，美國、以色列和伊朗爆發軍事衝突，受此影響，在伊華人開始陸續撤離。此次緊急撤離過程中，伊朗粵商會常務副會長肖朝會組織護送了22名同胞。



肖朝會。（極目新聞）

華聯會成員與中國民眾的合影。（極目新聞）

目睹軍事設施被炸 緊急聯繫同胞撤離

《極目新聞》報道，肖朝會來自廣東廣州，常年在伊朗工作，掌握多國語言。2月28日上午，肖朝會前往阿巴斯港口看貨，到達港口後突然聽到爆炸聲。「我撤出來後看到是港口右邊的海軍雷達被炸了。」 肖朝會表示，他目睹爆炸後，趕緊驅車回家聯繫中國使領館準備撤離。

爆炸現場。（極目新聞）

由於當時多國領空港口出行受限，肖朝會決定從陸路撤離。他稱，一共有3個同胞和他一起撤離，因當時GPS不能用，他找了伊朗當地民眾開車領路前往德黑蘭。3月2日上午11時，肖朝會一行人連續開車近20小時抵達德黑蘭。

協助22名同胞 身背國旗安全離境

肖朝會一行人正在撤離。（極目新聞）

3月2日下午，肖朝會身背國旗，帶領22名同胞開始撤僑工作。期間途徑沙漠、雪山等地帶，路況較為複雜。到3日凌晨，肖朝會一行人抵達阿斯塔納口岸，待口岸開放後，辦理出境手續。肖朝會表示，大使館工作人員多次和當地邊檢交涉，最終中國團體最早通過口岸離境。

正在口岸等待出境的民眾。（極目新聞）

哈肖先生表示，中國民眾撤離到阿塞拜疆後，大部分都選擇了回國。他計劃轉機到哈薩克阿拉木圖、新疆烏魯木齊再回到廣州。

自衝突爆發以來，華聯會共收集撤離報備三百餘人，第一批組織集中撤離百餘人。至3月4日共計安全撤離四百餘人。目前，華聯會常務副會長曹海旺繼續在伊朗留守，協助使館處理後續事宜。