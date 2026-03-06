伊朗局勢｜復航後首班杜拜飛上海商業航班落地　乘客表現激動

3月5日晚21時30分許，阿聯酋航空EK304航班平穩降落上海浦東國際機場。這是杜拜國際機場恢復有限運營後，首架飛往上海的商業航班。機上載有308名旅客，其中中國旅客283名，包括跟團遊客、自由行旅客，以及經杜拜中轉回國的乘客。經歷數日滯留與航班取消的波折，他們終於平安抵達祖國。



春秋旅遊副總經理周衛紅向《澎湃新聞》表示，這批旅客是中東局勢突變以來，首批從杜拜順利返回上海的中國遊客。機上23名乘客來自春秋旅遊的一個攝影主題旅行團，共11組家庭。該團原定2月28日抵達阿布扎比，行程涵蓋阿布扎比、阿萊茵、杜拜六天遊。團體落地不久，當地機場因戰事全面關閉，返程計劃被迫擱置。幸好趕上機場逐步恢復，他們成為首批順利返程的團隊。

大二學生小楊從德國經杜拜轉機回國，途中航班多次取消、行程大亂。當她走出到達大廳時，父母已在接機口守候多時，一家人激動相擁。

乘客落地後表現激動。（影片截圖）

這是近期中東局勢惡化以來，首批從杜拜返回上海的旅客。（澎湃新聞）

同機抵達的熊女士帶著祖孫三人回國。她回憶在中東遊玩期間，曾聽到爆炸聲，旅途一度充滿緊張與不安。踏上浦東機場土地的那一刻，她一下子就安心了，感慨萬千，「終於回到了祖國的懷抱」。

春秋旅遊在當地仍有3個團隊、逾百名遊客因原航班取消而滯留，正分批協調返程。周衛紅說明，滯留期間產生的住宿與改簽費用，將依不可抗力原則，由遊客、旅行社與保險公司共同分擔。其中，阿布扎比方面已確認承擔當地酒店費用，杜拜則尚未出台統一政策。

周衛紅指出，這段時期本是中東旅遊旺季，如今受衝突影響嚴重，不僅當地遊線路受阻，杜拜作為國際中轉樞紐的地位也導致部分歐洲線路需調整，不可避免會出現退團或改期情況。」現時，旅行社正全力協助旅客處理後續事宜，同時密切關注局勢變化。