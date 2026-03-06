中國軍費增速放緩　專家：解放軍進入裝備建設盤整階段

中國今年國防預算增幅略有放緩，在北京召開的第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕式上，官方公布2026年中央與地方財政預算草案，披露今年軍費預算為1.9095萬億元人民幣，較去年增長7%，增速較去年略降0.2%。



台媒ETtoday 3月6日報道，這是自2022年以來中國軍費預算增幅連續五年維持在約7%左右，但今年的增幅為近年最低。

對此，內地軍事專家、中國國防政策研究會研究員王雲飛接受ETtoday訪問時表示，軍費增幅放緩與近期解放軍人事調整或軍事改革並無「直接關係」，主要原因在於軍隊建設發展的內在規律與裝備建設週期的盤整。

王雲飛表示，今年國防預算增幅為7%，較過去四年平均7.2%的增速下降0.2個百分點，「這是反映國防和軍隊建設發展到現階段內在規律」。

他回顧指出，20多年前解放軍曾因為「建設欠帳」過多，出現補充式與爆發式發展；近年來隨著多項新型武器裝備研製成功並逐步形成戰鬥力，軍費投入開始進入盤整階段。他表示，過去四年間多項新裝備研製投入成功，「許多新裝備需大量投入轉化為實際戰鬥力，平均增長7.2％。今年是前五年增長率之下的軍隊建設『總盤整』。」

王雲飛進一步指出，過去十年間解放軍重點發展的多個大型裝備項目，包括055型與052D型驅逐艦、殲20戰機以及新型導彈等，已基本完成初期建設任務。由於這些裝備使用周期通常長達10至20年，短期內不會再出現大規模高額投入。

他同時指出，今年作為中國「十五五」規劃的開端，新一代武器裝備例如六代戰機與新型戰艦雖已列入研發計劃，但尚未進入成果產出期。此外，今年亦缺乏如去年「九三閱兵」等大型活動所帶來的額外軍費支出，亦是軍費增速放緩的原因之一。

對於軍費增幅是否與軍方人事調整相關，王雲飛表示兩者僅存在「間接」關係而非「直接」關係。他指出，過去解放軍在財務制度上確實存在一些不夠嚴謹之處，但隨著改革推進，現在對預算、決算與經費審查比過去嚴格得多。

王雲飛表示，在審核趨嚴的情況下，「該花的錢就花，不該花的或把握不準的項目會被暫緩」，這在一定程度上影響軍費提案規模，但並非主要因素。他形容目前的狀況為軍隊建設規律中的「小低潮」，並指出「軍隊建設規律到了今年是一個『小低潮』，再過幾年可能還會一個正常的增長，這主要是軍隊建設的規律」。

王雲飛認為，隨著新一代武器裝備研發跨越周期並逐步取得成果，未來幾年中國軍費預算仍有可能回歸正常增長，甚至再次超過7%的增幅。