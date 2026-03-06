兩會2026｜為何世界形勢越複雜嚴峻中國越要沉住氣？

最近一段時間，世界秩序並不太平，全球形勢進入動蕩變革期。從今年1月的馬杜羅被非法抓捕事件到2月底伊朗最高領袖哈梅內伊在美國、以色列對伊朗的空襲中身亡，讓相當一部分網民變得情緒激動，其中有人甚至幻想中國會否因應複雜嚴峻的全球形勢而改變內外政策。



2026年3月1日，印度新德里，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死後，什葉派教徒聚集舉行示威活動，高呼反美國、以色列的口號，並表達哀悼之情。（Reuters）

結果3月5日開幕的全國人大會議和新公布的政府工作報告顯示，中國內政外交政策仍然會堅持改革開放以來的「集中力量辦好自己的事」、以時間換空間的發展路線，而不是被一時一地的國際紛爭所乾擾。

這樣的一幕說明有不少人非但不懂中國的政治邏輯和政策導向，反而習慣於意氣用事，讓情緒來左右他們對於國家發展的認識。多年以來，海內外有不少人總是用早已過時的秦皇漢武思維來認識和要求今天中國，而看不到時代和人心的變化。秦皇漢武固然有雄才大略的一面，但他們的雄才大略是以窮兵黷武、民不聊生、國家衰亡為代價。

不少人所盲目推崇的大秦帝國偉業，在秦始皇之後二世而亡，至於好大喜功的漢武帝，把文景之治的家底揮霍一空，讓大漢王朝有「亡秦之跡」，若不是晚年修正錯誤，下達輪台罪己詔，選擇了對的托孤大臣霍光，漢朝早已覆滅。那些片面以秦皇漢武來認識今天中國的人，要麼不讀歷史，要麼背離人民立場。

自毛澤東、周恩來時期開始，中國便提出和平共處五項原則。鄧小平啓動改革開放之後，中國將「和平與發展」視為時代主題，韜光養晦，不斷壯大自己，以經濟建設為中心，停止輸出革命，將發展經濟、工業、科技和改善人民生活水平視作頭等大事。正是憑借數十年的積累，中國崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國。2012年以來，中國提出人類命運共同體的理念，倡導國與國之間的平等交往與和諧共處。這樣的原則和理念與過時的秦皇漢武思維、冷戰思維有本質區別。

位於深圳深南大道與紅嶺路交彙處的鄧小平畫像，是深圳改革開放史中最著名畫面之一。它以深圳的城市建築群為前景，並寫有1992年鄧小平南巡時反復講述的道理，「不堅持社會主義，不改革開放，不發展經濟，不改善人民生活，只能是死路一條」。

只要中國沈住氣，努力回應人民訴求，解決常年困擾的問題，持續發展經濟、工業、科技和改善人民生活水平，壯大和引領未來產業，下大力氣提升國家治理的民主、賢能、法治、公平、開放程度，假以時日，中國將超越美國成為全球第一大經濟體，具備超強的經濟、工業、科技和軍事實力。

屆時有著超強實力而又主張和平發展的中國，將有很大希望以中華文明的文明抱負為世界和平與發展注入可持續的強大能量，讓中國世紀真正地到來。正因這樣，中國最明智的選擇依舊是以時間換空間，對內辦好自己的事，對外廣交朋友，而不是意氣用事、自亂陣腳。

對於今年政府工作報告的理解，要放在1949年新中國成立尤其是1978年改革開放以來持續追求現代化和民族復興的背景下進行。鄧小平在改革開放之初提出著名的「三步走」發展戰略，即在實現溫飽、小康之後，到21世紀中葉基本實現現代化、人均GDP達到中等發達國家水平。自此之後，中國一步步實現當初的目標。

2026年全國「兩會」正在北京舉行，行政長官李家超（第二排中）今日（3月5日）列席第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕會。（政府新聞處）

2017年十九大將基本實現現代化的時間從鄧小平預計的21世紀中葉提前到2035年，並提出在21世紀中葉把中國「建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。

去年10月二十屆四中全會審議通過的「十五五」規劃建議，在認識到中國處於「不確定難預料因素增多的時期」的同時認為，儘管「國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰」，「大國博弈更加複雜激烈」，但中國「經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」，故主張仍應「堅持以經濟建設為中心」，重申2035年基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的宏大目標，認為未來5年是「夯實基礎、全面發力的關鍵時期」。

在此背景下召開的今年「兩會」一個重頭戲是審查和討論把去年二十屆四中全會的「十五五」規劃建議變為具體工作部署的「十五五」規劃綱要草案稿。今年是中國實施「十五五」規劃的第一年，政府工作報告自然應在「十五五」規劃及其背後改革開放以來中國現代化的大局下延續中國的內外政策，而不是被一時一地的衝擊所干擾。

2025年4月30日，國家主席習近平在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。

因為從中國國家發展大局的視角來看，所謂特朗普的衝擊，無論是貿易戰還是馬杜羅事件、美以對伊朗的軍事行動，都只是歷史長河中的小插曲，雖應該認真對待，居安思危，但並不是頭等大事。所以今年政府工作報告的重點仍是發展經濟、工業、科技和改善民生，所以今年中國軍費預算仍以正常速度增長。以今天中國現實來看，公平日益成為牽動人心走向的問題，許多企業和民眾面臨生存困境，怎麼有力促進公平，怎麼改善企業和民眾的處境，是不容忽視的大事。

國家是時間河流上的航船，比的從來不應是一時一地的小輸小贏，而是誰能笑到最後。中國現代化進程正處於關鍵時期，越到後面越需要保持清醒。對於中國這樣一個廣土眾民的超大型國家來說，內部的穩定和發展才是應對一切挑戰的立國之基。

受益於改革開放以來的持續快速發展，今天是中國有史以來距離科技革命最近的一次，今後一些年中國很有可能像諾貝爾物理學獎得主楊振寧在20世紀90年代所預測的那樣「成為一個世界級的科技強國」。行百里者半九十，越是在關乎國運的時刻，中國越要努力塑造鼓勵創新、開放包容、人盡其才的發展環境。

2022年6月，《人民日報》刊發的《集中精力辦好自己的事情》認為：「應深刻認識到，對於中國這樣一個體量巨大、向上發展的國家來說，外部環境的不穩定、不確定、不安全因素歸根結底屬於外因，不是起決定性作用的。能不能在新徵程上實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，歸根結底要看內因，看我們能不能集中精力辦好自己的事情。」該文重提當年鄧小平說的「要冷靜、冷靜、再冷靜，埋頭實幹」，認為「沒有改革開放以來我們聚精會神搞建設、一心一意謀發展形成的強大實力」，中國「就不可能有今天這樣的國際影響力、感召力、塑造力，就不可能在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機」。

改革開放以來中國走了一條正確的道路，讓中國能和平崛起。曾經GDP、工業和科技都領先中國的日本早已被中國大幅超越，以高市早苗為代表的日本右翼的冒進舉動，雖不能不防，但只要中國能與日本形成技術代差，右翼將不再是威脅。

2026年2月18日，日本首相高市早苗在東京首相辦公室記者會上發言。（Reuters）

曾經實力遠超中國的蘇聯因治理失敗而分崩離析，作為主要繼承者的俄羅斯由於市場經濟轉型不成功，沈迷於地緣政治博弈，被戰爭大幅消耗國力，不僅已在新一輪科技革命中大幅落後，而且連所剩不多的軍事優勢都被具備強大經濟、工業、科技實力的中國所超越。作為超級大國的美國依舊有存量優勢，但被戰爭消耗大量國力，社會撕裂、政治極化的問題嚴重，民粹主義盛行，增量優勢正在持續下降。

作為新興大國的中國需要的是時間，既要對內通過德政來團結國民，下大力氣促進社會公平，比如早日將農民養老金上漲到1000元人民幣左右，又要對外廣交朋友。

不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。秦皇漢武的思維不可持續，中國既要構建超強的硬實力，實現經濟、工業、科技和國防現代化，又要構建強大的軟實力，通過努力追求良政善治來贏得天下人心。只有軟實力而缺乏硬實力，人們容易畏威而不懷德；只有硬實力而缺乏軟實力，人們貌恭而不心服。正因這樣，面對「多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織疊加的複雜嚴峻形勢」，面對世界亂局，中國仍應沈住氣，「以苦練內功來應對外部挑戰」。