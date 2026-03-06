兩會2026｜政府報告首提「打擊台獨」　學者：硬手段恐持續升級

國務院總理李強在今年政府工作報告中提及涉台政策時，首次出現「堅決打擊台獨」的表述，引發學界關注。台媒《中央社》報道指出，相關措辭由過去的「反對台獨」提升為「打擊台獨」，學者分析認為，這意味著北京對台政策中的硬手段不會減少，但同時仍將推出更多惠台措施，並加強兩岸經貿與社會融合。



中國第十四屆全國人民代表大會第四次會議3月5日在北京開幕。國務院總理李強在政府工作報告中談及兩岸關係時，稱要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

台媒《中央社》報道，台灣政治大學國際關係研究中心3月6日舉行「解析2026年中共全國兩會座談會」，多名學者針對今年政府工作報告中的涉台內容進行分析。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯表示，今年政府工作報告涉台部分整合了「十五五」規劃與對台工作會議的相關方向，整體內容並無明顯新意，但在政策表述上顯示未來將持續深化相關政策。

曾偉峯指出，中國政府工作報告通常較少寫入具體政策內容，但此次明確將「落實台灣同胞享受同等待遇政策」寫入報告，顯示北京釋出明確政策訊號。他表示，這意味著未來仍將推出多項惠台措施，軟性政策「不會少」。

他同時指出，今年政府工作報告中提到要「堅決『打擊』台獨」，與2023年至2025年間使用的「堅決『反對』台獨」有所不同。曾偉峯直言，「不是只有反對，要打擊，所以硬手段是不會少」。

政治大學東亞研究所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢則表示，這是政府工作報告中首次出現「堅決打擊台獨」的表述，但相關說法其實已在對台工作會議中多次出現。

王信賢指出，自2024年以來的對台工作會議中已至少三次提及「堅決打擊台獨」。他表示，在2024年1月台灣總統大選結束後，北京於同年2月召開的對台工作會議就首次出現該表述，因此相關時間點值得注意。

政大國關中心主任王信賢指出，「堅決打擊台獨」的表述，其實已在對台工作會議中多次出現。（Facebook@國立政治大學國際關係研究中心）

王信賢還提到，今年政府工作報告在涉台內容中，特別將「設立台灣光復紀念日」放在開頭部分，並緊接在「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」之後，顯示北京將台灣議題提升到更高政治層級。

另一方面，從「十五五」規劃角度觀察，曾偉峯指出，北京未來對台政策可能集中在兩個主要方向。

第一是強化台灣民眾對中國的認同。他表示，北京特別強調要提升台灣民眾，尤其是年輕族群的「民族、文化、國家」認同，「所以這個KPI就是這5年他要看到更多的台灣人認同中國」。

第二是推動兩岸經貿深度融合。曾偉峯指出，「十五五」規劃提出要讓台灣企業與青年創業者融入中國所謂的「新發展格局」，包括推動「兩岸共同市場」與「多層次兩岸金融市場」。

曾偉峯表示，北京透過經濟合作與制度安排，使台灣企業逐步融入中國市場體系。他形容這種模式為「鑲嵌」，即「來了就不能走」，透過貸款支持、資本市場安排甚至鼓勵台灣企業在中國大陸上市等方式，增加對大陸市場的依賴。

曾偉峯指出，這兩項政策目標的最終目的，是實現全國政協主席王滬寧所提出的「塑造祖國統一大勢」，使兩岸關係朝向統一方向發展並形成不可逆的趨勢。