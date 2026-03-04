美軍：解放軍將部署2艘新核潛艇　可從中國近海發射核彈打擊美國

在3月2日，美國官方稱，中國海軍已顯著增加潛艇產量，並可能很快部署一種新型潛艇，可從中國近海受保護水域，發射核導彈打擊美國大片地區。



解放軍料將很快部署兩新核潛艇

據彭博社報道，3月2日，美中經濟與安全審查委員會召開美中海底競爭聽證會，美國海軍情報局局長布魯克斯（Mike Brookes）少將在提交給委員會的聲明中指出，中國兩艘新型潛艇095型和096型「預計將在2020年代末至2030年代期間服役」。

2018年4月12日，中國海軍在南海舉行大閲兵時出現的094戰略核潛艇和093B攻擊核潛艇。（CCTV截圖）

布魯克斯稱，這些潛艇將在核反應堆設計、傳感器性能、武器集成，以及降噪技術方面實現重大突破。

布魯克斯指出，096型潛艇預計將裝備「巨浪-4」型核彈，「可從中國近海的受保護水域對美國大片地區實施打擊」，實質上增強了中國戰略威懾的可靠性。

2025閱兵展示出的巨浪系列核彈。(北京青年報）

巨浪-2與094型戰略核潛艇構成中國第二代海基核威懾力量。（新華社）

布魯克斯的聲明是目前關於中國水下戰力最完整、最新且未列為機密的概述，是美國對中國擴大生產、加快部署日益先進技術以趕上美軍的評估。與此同時，美國五角大樓自身的造艦計劃卻因勞動力和用工限制而受到掣肘。

中國的海軍實力近年來實現了迅猛發展，已經成為西太平洋地區一支不可忽視的重要軍事力量。圖為解放軍某新型常規潛艇。（新華社）

布魯克斯說，中國早在2010年就加大投資力度，改造三個主要造船廠的基礎設施，迄今已使「年產不足一艘核潛艇的產能」顯著翻倍，有助解放軍的軍事實力在2030年代之後持續壯大。中國潛艇數量明年預計達到70艘，到了2035年可達80艘，其中過半為核潛艇。