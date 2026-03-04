港男遊日遭爆樽｜當地人怎麼看？網民：教訓不懂規矩的人是必要的

出門旅遊，尤其是大過年的跑出去，圖的就是個開心與順遂。但誰能想到，有時候這「驚喜」和「驚嚇」，也就隔着一個啤酒瓶的距離。這事兒，還真就讓咱們的一位同胞給攤上了。而且，發生的地方，還是很多人心目中那個「安全、有序、服務好」的日本北海道。



凌晨的餐廳 飛來的啤酒瓶

時間撥回到2月18日凌晨1點剛過，日本北海道札幌市的中心地帶，中央區南4條西6丁目。這裏是札幌最熱鬧的娛樂區之一，深夜也是燈火通明，居酒屋、餐廳人潮洶湧。在一家飯店的餐廳裏，原本大家都各吃各的，氣氛挺平靜。誰能想到，這份平靜突然被一陣吵雜聲和玻璃碎裂的聲音撕碎了。

餐廳裏的人還沒反應過來咋回事，就看到一個中年男子摀着腦袋，鮮血順着指縫就流下來了。旁邊站着的另一個男的，手裡還握着半個破碎的啤酒瓶，瓶子碴子對着受傷的人，一副還沒解氣的樣子。

接到報警的日本警察很快就衝進了餐廳。現場的情況一目了然：一名頭部受傷、還在流血的52歲中國籍男性遊客，和一名被當場控制住、渾身酒氣的50歲日本男子。

動手的這個日本男的，據說還是個什麼「公司高層」。就這麼一個在社會上有點頭臉的人，在酒精的刺激下，抄起手邊的啤酒瓶，就砸向了一個壓根兒不認識的、正在享受假期的中國（香港）遊客。

好好的吃頓飯，怎麼就動了瓶子見血了呢？隨着警方的調查，這事情的起因慢慢浮出水面，說出來你可能都覺得離譜——很可能只是因為最基本的「餐桌禮儀」。

當時餐廳裏人不多，兩個當事人各喝各的酒，本來井水不犯河水。中國遊客是來北海道玩兒的觀光客，可能還沉浸在對明天行程的期待裏；那個日本「高層」，可能也就是習慣性地在深夜找個地方喝兩杯解解乏。

誰也不知道那個中國遊客到底在飯桌上幹了點啥，也許是說話聲音大了點？也許是筷子使得不對？也許是某些吃飯的習慣戳到了這位日本高層的肺管子。反正這位50歲的日本老哥是越看越不順眼，越看越來氣，最後這股火「騰」地一下就上頭了，二話不說，拎起酒瓶子就衝了過去，對着人家的腦袋就「嘩嘩」砸了下去。

日本網友吵翻了：打人不對，但大快人心？

人被帶走了，事兒還沒完。這名施暴的日本男子被捕後，面對警察的詢問，倒是挺光棍兒，承認「我確實用啤酒瓶打他了」，但對「造成對方受傷」這個結果，他卻死活不認賬。 這邏輯，也是夠清奇的——打了人，但人沒傷？那你見血是咋回事？

更讓人瞠目結舌的，是這事兒在日本網上傳開之後，網友們的反應。以為會一邊倒地譴責暴力，結果畫風完全偏離了。不少日本網友的態度竟然是：太大快人心了！早就想這麼做了！有個網友直接甩出一句讓人後背發涼的話：

說實話，我個人並不認為這是壞事。有時候，教訓一下不懂規矩的人也是必要的，雖然方式可能過激了點。

這話說的，好像暴力執法都成了「正義之舉」。

還有人更損，直接上升到國家政策層面：「希望日本政府可以效仿不丹，收取遊客每人每天200美元的『消費稅』，這樣既能提高收益，也能過濾掉那些低素質的遊客。」言下之意，就是嫌中國人來得太多、太吵、太不守規矩。

評論區裏，細數中國人「七宗罪」的發言一個比一個熱鬧。有吐槽聲音大的：「在餐廳裏大聲喧嘩的人確實很煩人，雖然用暴力不對，但那種煩躁的心情，我太能理解了。」有上升到文化批判的：「我在餐飲店打工的時候見過太多這樣的場景了。把骨頭和殘渣直接吐在桌子上或者地上，服務員收拾的時候真的想哭。這不是文化差異，這就是沒教養。」還有人講了個更誇張的例子，直接把矛頭對準了吃相：

自助餐的烤牛肉，剛端上來就被一群人一搶而空，他們自己的盤子裡堆得跟山一樣，結果吃兩口就扔下不吃了，又去搶下一輪。旁邊排隊等着嚐鮮的日本人看得目瞪口呆。

有個自稱「見過世面」的網友分析得頭頭是道：「我去過很多國家旅遊，中國人的旅遊團確實是噪音最大的。這不是種族歧視，是事實。花同樣的錢，誰願意旁邊坐着一桌吵吵鬧鬧、吃相難看的人？店家不歡迎，太正常了。」

當然，罵戰中也有那麼幾個試圖保持理智的聲音，雖然很快就被口水淹沒了。「再怎麼樣，也不能用啤酒瓶砸人啊。這是故意傷害，是犯罪。如果因為對方沒禮貌就可以隨便打人，那社會不就亂套了嗎？」「那個被捕的男人，看起來更像是藉題發揮，把自己生活裏的不如意，發洩到了外國遊客身上。真正的紳士，不會因為別人吃飯聲音大就去拿酒瓶爆頭。」還有網友試圖用「魔法打敗魔法」：「都說中國人吵，你們沒去過柏林的酒吧嗎？歐美人喝醉了能把房頂掀翻。怎麼沒見有人拿酒瓶砸他們？選擇性失明罷了。」

回過頭來看這事兒。對於那個倒楣的中國遊客來說，這趟日本之行，估計會成為他一輩子的心理陰影。他可能到現在都想不明白，自己不過是照習慣吃頓飯，怎麼就被開了瓢？他的一些無意識的舉動，在另一種文化脈絡下，竟然成了點燃暴力的火星。

我們不提倡任何形式的暴力，動手打人，尤其是用酒瓶砸頭這種危險的攻擊行為，必須受到法律的嚴懲。這一點，沒有爭議。但對於我們這些看客，特別是喜歡出門看世界的朋友來說，這事兒倒也是個提醒。咱們老說「入鄉隨俗」，這不只是一句客套話。走出國門，你的一舉一動，代表的可能不只是你自己。當咱們覺得「這有什麼大不了的，不就聲音大點兒、吃得隨意點兒」的時候，在別人的文化裏，可能就已經是難以容忍的冒犯。

