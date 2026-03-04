中國觀眾東京馬拉松遭右翼分子推倒　駐日本使館再發避險提醒

日本東京3月1日舉行馬拉松賽事期間，一群右翼分子衝向一名手持中國國旗的中國觀眾並將其推倒後，中國駐日本大使館4日再次提醒中國公民近期避免前往日本。



日本東京2026年3月1日舉行馬拉松賽事期間，一群右翼分子衝向一名手持中國國旗的中國觀眾並將其推倒後，中國駐日本大使館4日再次提醒中國公民近期避免前往日本。（影片截圖）

事發於3月1日東京馬拉松賽進行期間，一名中國公民手持中國國旗在街邊觀賽突遭數名日本右翼分子上前滋擾並推搡。網上影片顯示，現場雖有警察介入阻止，但受害男子仍遭推倒。有網民在社群平台X上評論指出：「當一個國家的信心崩潰時，它就會在馬拉松比賽中毆打他國的觀眾，並稱之為愛國主義。」

中國駐日本大使館稱，針對此次滋擾事件，使館已第一時間向日本當地警方提出嚴正交涉，要求日方切實保護在日中國公民的合法權益。使館4日正式發文，再次提醒中國公民近期避免前往日本，並呼籲在日中國務必提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。