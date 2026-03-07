兩會2026｜習近平出席解放軍會議：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

習近平3月7日下午出席全國人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。央視照片顯示，坐在習近平左邊的是中央軍委副主席張升民。



習近平3月7日下午出席全國人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。

習近平出席會議時強調，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，「必須堅持好、運用好、發展好政治建軍這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。」

習近平指出，十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。他提到，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

習近平3月7日下午出席全國人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。（新華社）

習近平指出，「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平強調，完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務，歸根到底要靠各級黨組織來領導和推進。要全面加強中國軍黨的領導和黨的建設，選准配強高層黨委班子，增強基層黨組織自主抓建能力，把各級黨組織建設得更加堅強有力。要堅持黨管軍事、黨管幹部、黨管行業，提高科學決策能力，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用，把黨的領導優勢轉化為發展優勢。

習近平指出，要加強革命化專業化人才隊伍建設，堅持不懈用黨的創新理論鑄魂育人，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保現代化武器裝備掌握在革命化人才隊伍手中。要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水平戰略管理「四類人才」培養，實現人的能力素質同強軍實踐協調發展。

習近平提到，要把基層作為賡續優良傳統的沃土，積極探索新形勢下基層建設規律和有益做法，重視抓好管根本、利長遠、增後勁的工作，把部隊建設和戰鬥力基礎打得更加牢靠。

張升民今年也擔任人大四次會議的解放軍和武警部隊代表團團長。2025年的正副團長分別為現已落馬的軍委副主席張又俠和何衛東。