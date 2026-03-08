兩會2026｜國際局勢變亂交織　王毅：中俄關係「風雨不動安如山」

十四屆全國人大四次會議於3月8日（周日）上午10時，在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

記者會上，王毅表示，面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終「風雨不動安如山」。



王毅指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終「風雨不動安如山」。為什麼能達到這樣一個境界？主要在於中俄戰略協作夥伴關係從一開始就建立在平等、尊重、互利的基礎之上，反映了新型國際關係的內涵，也代表着新型大國關係的方向。

普京站在習近平右側，金正恩站在習近平左側，顯示中俄朝三國密切關係。

王毅說。中俄在戰略上獨立自主。我們始終尊重對方的核心利益，不把自己的意志和議程強加給對方，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方；中俄在政治上高度互信。背靠背是中俄關係的本質特徵，我們不懼任何外部的挑撥和施壓，具有強大的戰略韌性；中俄在行動上密切協作。對於重大國際和地區事務，中俄之間戰略共識最多，戰略協作最密，其中就包括你剛才提到的捍衛國際規則和秩序問題。

王毅表示，二戰後的國際秩序經過80年風雨洗禮，又來到一個關鍵節點。去年，中俄兩國元首相互出席對方的反法西斯戰爭勝利慶典，雙方圍繞深化全面戰略協作、鞏固全球戰略穩定、維護國際法權威發表了三份重磅聯合聲明，共同向世界發出了明確信號，那就是要堅定不移地維護正確二戰史觀、捍衛二戰勝利成果、反對單邊霸凌行徑。80年前，我們為創建戰後秩序作出了「中俄貢獻」，80年後的今天，我們將為迎接一個多極世界的到來注入「中俄能量」。