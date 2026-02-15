王毅出席慕安會晤德國總理　會前與1米98默茨比身高「你太高了」

正在德國出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅，於當地時間2月14日與德國總理默茨舉行會晤。會見期間發生有趣一幕，王毅與身高1米98的默茨（Friedrich Merz）比了比個子，更打趣說「你太高了」，引起現場氣氛輕鬆。在會談中，默茨當面向王毅強調，德方奉行一個中國政策。



據內地媒體報道，當地時間2026年2月14日，德國總理默茨在慕尼黑會見了王毅。會面伊始，兩位政治人物之間出現了一個饒有趣味的互動環節。面對身高接近兩米的默茨，王毅與之比了比個子，並幽默地表示「你太高了」，這番輕鬆對話為會談營造了友好氛圍。

會前，王毅與默茨握手時，打趣稱「你很高。」

在正式會談中，王毅表示，中德應展現大國擔當，為促進世界和平與發展作出新貢獻，也期待德國成為中歐務實合作的推進器、中歐戰略關係的穩定錨。默茨則回應稱，德方奉行一個中國政策，期待同中方密切高層交往，推進各領域合作，推動德中關係取得更大發展。

同日，王毅亦在慕尼黑安全會議的「中國專場」發表了演講，並就中歐關係表示，中歐當然是夥伴而不是對手，更不是什麼「制度性對手」。王毅指出，中歐之間每天有20多億美元的貿易額，超出建交前一年的總和，數百個合作機制不停運轉。他認為，「怎麼忽然就成為『制度性對手』？這是一種負面思維，也是一個錯誤認知。如果繼續渲染或炒作，將對中歐關係未來產生有害干擾和影響。」

王毅強調，面對當前變亂交織的國際形勢，中歐更應攜起手來，共同踐行多邊主義，共同維護聯合國權威，共同反對單邊霸凌，共同抵制陣營對抗。他希望雙方一起落實中方提出的四大全球倡議，構建更加公正合理的全球治理體系，並稱「這應成為中歐共同努力的方向。」