貝加爾湖意外｜7名中國遊客遺體全數尋獲　俄外長向王毅致哀

2月20日，俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）發生汽車落水意外，汽車翻入冰面下，涉事車輛上載有1名俄羅斯司機和8名中國遊客，事件造成8人身亡，包括司機及7名中國遊客，另1名中國遊客脫險獲救。



當地時間2月21日，俄潛水員已從貝加爾湖湖底尋獲並打撈出7名中國遊客和1名俄羅斯司機的遺體。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）並就2月20日中國遊客在貝加爾湖遇難一事，向中國外長王毅致哀。



圖為俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal），攝於2024年4月（Getty）

據俄羅斯塔斯社2月22日報道，拉夫羅夫強調，俄方相關部門正就事件展開全面調查，並承諾將調查結果立即通報中方。拉夫羅夫請王毅向遇難遊客家屬轉達慰問，並表示希望這一悲劇不會對兩國旅遊交流的積極發展造成負面影響。俄伊爾庫茨克州州長伊戈爾·科布澤夫向罹難者家屬與親友致上「最深切的哀悼」。

據此前報道，2月20日下午，一輛汽車在貝加爾湖奧利洪島霍博伊角附近冰面破裂處掉入一條3米寬的冰縫中，事故地點水深18米。車上載有一名當地司機和8名中國遊客，其中1名遊客生還。

俄方正在打撈遇難者遺體。（揚子晚報）

2月21日，俄羅斯緊急情況部就中國遊客所乘車輛在貝加爾湖墜入冰裂縫事故發布通報，稱有5名潛水員和2名俄羅斯緊急情況部救援人員正在開展搜尋工作，努力打撈遇難者遺體。中國遊客所乘車輛墜落之處水深18米，沒有碼頭，只能使用氣墊船，救援難度很大。

據俄方稱，8名中國遊客和1名俄羅斯司機的身份已全部確認。司機為44歲伊爾庫茨克州奧爾洪島當地居民，從事私人載客等服務。車上中國遊客包括一家四口，他們是一對夫婦和一個14歲女孩，以及另一名女性親屬，其中1名男性遊客僥倖生還。另外4名中國遊客因約團這名司機，才同車旅行。

圖為一架汽車在俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）上行駛，攝於2024年4月，非涉案汽車（Getty）

所有中國遊客均為獨立遊客，未通過正規旅行社報名，數據來自酒店登記。另據此前報道，有業者表示，相關行程是「貝加爾湖冬日奢遊」一部份，旅行社開價約1萬6888元（人民幣），事故後已有中國遊客擬取消行程。

2月20日，「中國駐俄羅斯大使館」微信公眾號發布關於中國公民赴俄從事涉冰雪旅遊活動的安全提醒。使館提醒，鑒於今年入冬以來接連發生多起中國遊客因旅遊車輛在冰面傾覆造成人員傷亡、高山滑雪導致失聯迷路等情況，中國駐俄羅斯大使館已於2月5日向來俄中國遊客發出安全提醒。

近日，近50名中國遊客在俄羅斯北極旅遊熱點地區摩爾曼斯克遭遇罕見暴風雪滯留在偏遠地區，導致出行計劃受阻，在中國駐聖彼得堡總領館和俄方共同協助下得以解困。2月20日，載有8名中國遊客的車輛在貝加爾湖冰面行駛時因冰裂沉湖，造成重大人員傷亡。中國駐伊爾庫茨克總領館於事發後第一時間啟動應急機制，緊急聯繫俄方全力施救，共同做好善後處置工作。

中國駐俄羅斯大使館再次提醒來俄中國遊客務必高度重視旅行期間安全問題，選擇正規旅行社和有資質的運營車輛，嚴格遵守俄方有關管理規定，避免任何違規操作、冒險行為和極端惡劣天氣下出行，務必進一步提高警惕、加強防範、科學應對，確保涉冰雪旅遊活動安全順暢。遇到危險或出現意外突發情況，應盡快向當地報警救助，並與中國駐俄使領館取得聯繫。