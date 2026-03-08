兩會2026｜王毅：樂見歐洲朋友走出「小閣樓」來到中國「健身房」
撰文：鄭寧
出版：更新：
十四屆全國人大四次會議於3月8日（周日）上午10時，在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。
外交部長王毅回應中歐關係時表示，去年以來，中國同歐洲國家的關係相繼回暖。雙方貿易總額超過了1萬億美元，200多萬歐洲遊客免簽來華，歐洲領導人更是接踵來訪，中歐彼此往來日趨密切，我們還達成了一批新的合作協議。事實證明，中歐關係的穩定性源於共同利益，確定性來自互利共贏。
王毅表示，對於發展中歐關係，中方的立場是明確的。我們始終認為歐洲是多極格局中的當然一極，是維護國際秩序穩定的重要力量，也是實現中國式現代化的關鍵夥伴。中歐關係要想走得穩、走得好，關鍵是歐洲要樹立正確對華認知。我們注意到，愈來愈多歐洲有識之士認同中國不是競爭對手而是全球夥伴，尤其是年輕一代看待中國更加客觀、更加積極。
王毅續說，中歐經貿關係的本質是優勢互補，完全可以在發展進程中實現動態平衡。中歐合作的事實表明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害經濟安全，築牆設壘只能孤立自己。我們樂見歐洲的朋友們走出保護主義的「小閣樓」愈來愈多地來到中國市場的「健身房」，到這裏強筋壯骨，提升競爭能力。
