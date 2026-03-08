兩會｜王毅：動蕩戰爭非巴勒斯坦民眾宿命　加沙局勢攸關道義底線

3月8日，十四屆全國人大四次會議外交主題記者會，外交部長王毅表示，加沙局勢攸關國際道義底線，動蕩與戰爭並不是巴勒斯坦民眾的宿命。中國作為負責任的大國，會一如既往支持巴勒斯坦爭取民族合法權利的正義事業，推動國際社會還巴勒斯坦人民一個公道。



王毅表示，加沙局勢攸關國際道義底線，國際社會促成加沙停火的努力是值得歡迎的，但是鞏固停火，推進重建，進而全面持久地解決巴勒斯坦問題，仍然需要付出不懈努力。

3月8日，外交部長王毅出席十四屆全國人大四次會議外交主題記者會。（01直播截圖）

解決巴勒斯坦問題，只有一個普遍認同的合理方案，那就是兩國方案，其他任何的安排或成立新的機制都應當促進，而不是破壞兩國方案。國際社會不能接受巴勒斯坦問題再度被邊緣化。聯合國更有責任在這一進程中發揮主導作用。

王毅指出，動蕩與戰爭並不是巴勒斯坦民眾的宿命，同世界其他地區人民一樣，巴勒斯坦也有免於戰火和平發展的政黨的權利。中國作為負責任的大國，會一如既往的支持巴勒斯坦，爭取民族合法權利的正義事業，推動國際社會還巴勒斯坦人民一個公道。