兩會2026｜趙樂際：將制定金融法、醫療保障法　加強AI立法研究

3月9日，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。全國人大委員長趙樂際作全國人大常委會工作報告。

全國人大常委會工作報告顯示，一年來，全國人大常委會組織對影響民營經濟發展等規範性文件開展集中清理，全國人大常委會一年來通過法律等24件，全國人大常委會一年來聽取審議22個監督工作報告，十四屆全國人大三次會議代表所提建議均已辦理完畢並答覆代表。

今年將制定金融法、金融穩定法、反跨境腐敗法、醫療保障法、托育服務法等法律，加強人工智能等領域立法研究。將對旅遊法等6件法律開展執法檢查。



全國人大常委會工作報告顯示，一年來，全國人大常委會依法履行備案審查職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。對報送備案的2218件行政法規、監察法規、地方性法規、自治條例和單行條例、司法解釋、特別行政區本地法律進行審查，對公民、組織提出的6705件審查建議逐一研究並依法反饋，組織對影響民營經濟發展、不平等對待企業等規範性文件開展集中清理。

全國人大常委會工作報告顯示，一年來，全國人大常委會共審議法律、法律解釋、決定草案40件，通過其中24件，包括制定法律6件，修改法律14件，作出法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件。決定批准條約、重要協定9項。

全國人大常委會堅持正確監督、有效監督、依法監督，完善監督法實施機制，加強對憲法法律實施和「一府一委兩院」工作的監督，確保國家機關依法行使權力、履行職責，確保人民群眾民主權利、合法權益得到維護和實現。一年來，共聽取審議22個監督工作的報告，檢查5件法律實施情況，組織開展2次專題詢問、11項專題調研，作出1項決議。

圍繞「十五五」規劃綱要編制工作若干重要問題，委員長會議組成人員帶隊，10個專門委員會、4個工作委員會和常委會辦公廳參與，深入調查研究，形成26份專題調研報告。注重調研成果轉化運用。

十四屆全國人大三次會議期間代表提出的269件議案已審議完畢並答覆代表，其中涉及的27個立法項目已審議通過或提請審議、50個立法項目已列入立法規劃或計劃。代表在大會期間提出的9160件建議、閉會期間提出的150件建議，均已辦理完畢並答覆代表，所提問題得到解決或計劃逐步解決的佔75.4%。

今年將圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，制定國有資產法，修改企業破產法、稅收征收管理法、企業國有資產法、注冊會計師法、招標投標法、政府采購法、價格法、商標法、城市房地產管理法。圍繞加快建設金融強國，制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

今年將圍繞促進農業強國建設，制定耕地保護和質量提升法，修改農業法。圍繞加強民生保障，制定醫療保障法、托育服務法、社會救助法、華僑權益保護法、國家消防救援人員法、產業工人隊伍建設法，修改教師法、道路交通安全法。

今年將加強人工智能等領域立法研究。

今年將圍繞促進公正司法，制定檢察公益訴訟法，修改刑事訴訟法、監獄法、海事訴訟特別程序法。圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法。圍繞生態環境保護，制定南極活動與環境保護法，修改水法、可再生能源法。加強人工智能等領域立法研究。落實重大改革舉措，依法及時作出授權決定或改革決定。

今年將檢查海南自由貿易港法、旅遊法、糧食安全保障法、職業教育法、無障礙環境建設法、青藏高原生態保護法等6件法律的實施情況。