兩會2026｜趙樂際工作報告　提去年「堅持運用法律手段打擊台獨」

今年全國兩會議程持續推進，全國人大會議今（9）日聽取全國人大常委會委員長趙樂際所作的常委會工作報告。趙樂際在報告中在回顧過去一年工作時提及涉台內容，指出人大常委會去年設立「台灣光復紀念日」，並強調堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力。



台媒《聯合報》9日報道，根據報告完整版文件，趙樂際在回顧過去一年工作時提到，憲法規定，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。報告並指出，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年之際，常委會根據憲法作出決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，展現堅持一個中國原則和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥。

此外，報告文本亦提及涉台法治措施，指出過去一年堅持運用法律手段打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉，舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會。

3月9日，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。全國人大委員長趙樂際作全國人大常委會工作報告。（央視）

報道指出，過去一年北京方面亦有多項相關舉措。例如對民進黨立委沈伯洋父親所經營的公司作出懲戒，並「依據有關法律法規」，將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，同時將檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。

此外，針對此次兩會審議的《民族團結進步促進法草案》，人大常委會工作報告指出，制定民族團結進步促進法是「黨中央部署的重大政治任務和立法任務」。

報告表示，常委會已兩次審議民族團結進步促進法草案，並提請本次大會審議，「為鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，進一步促進各民族廣泛交往交流交融、共同團結奮鬥、共同繁榮發展夯實法治根基」。報告並提到，該法律草案部分內容亦涉及涉台事務。