金價劇烈震盪買氣急凍　深圳水貝商家稱交易量大跌約50%

《央廣網》報道，近期中東局勢持續緊張，帶動國際貴金屬市場劇烈震盪，金價出現明顯「過山車」行情。隨著金銀價格在短時間內大幅波動，內地黃金市場情緒迅速降溫，原本追漲的消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降。



《央廣網》報道指出，國際金價近日單日振幅一度超過110美元，中國國內金價也出現同步震盪。影響所及，品牌金飾價格波動明顯，部分品牌足金飾品價格逼近每克1600元（人民幣，下同），單日漲跌幅度可達數十元，銀行投資金條價格則在每克1150元左右上下波動。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

鑑於金價劇烈波動，也促使不少原本打算入手黃金的消費者選擇暫時觀望。以深圳水貝市場市況為例，在短短幾天內，消費者情緒已從「追漲買金」迅速轉變為「持幣觀望」，多數人不敢在高位追價，也不願在行情不明朗時輕易抄底。

同時，市場成交量也出現明顯下滑，在深圳水貝等黃金交易集散地，不少店家反映營業額下滑約50%。目前除了婚禮等「剛需」購買外，多數非必要消費者選擇暫緩購買，部分零售商表示，甚至開始減少進貨量以降低風險。

在黃金回收市場方面，同樣受到影響，不少門市回收量明顯減少，有的店家甚至改為預約制回收。不過，「以舊換新」成為近期較熱門的服務，部分民眾趁金價處於高位時將舊首飾拿去換購新款。

報道稱，有店員表示，近期消費者態度十分謹慎，「這屆買家比看懸疑劇還沉得住氣」，多數人都在等待行情更加明朗後再決定是否出手。

深圳水貝是國內最大的黃金珠寶集散地。（央視新聞）

市場分析指出，此次金價劇烈震盪主要受到多重因素影響。一方面避險資金在地緣政治緊張初期已提前進場，衝突爆發後部分資金選擇獲利了結；另一方面美元走強也分流部分避險資金。此外，市場對美國聯準會降息節奏存在不確定性，美債利率上升，使不生息的黃金吸引力相對下降。

報道點明，金價前期漲幅過大，也導致程序化交易與槓桿資金集中撤出，進一步放大市場波動，使黃金價格在短時間內出現劇烈起伏。