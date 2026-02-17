金價回調引爆深圳水貝消費潮　馬年金鈔賣斷貨　白銀溢價無人問津

春節前夕，全國黃金飾品集散地深圳水貝黃金珠寶交易中心迎來年度消費高峰。市民趁著近期金價回調理性入市，小克重金飾與投資金條熱銷，勾勒出新春「淘金」的鮮活圖景。然而，同屬貴金屬陣營的白銀櫃台卻呈現另一番景象，白銀溢價飆升遠超市場接受水平，導致櫃台前無人問津。



今年1月30日國際黃金市場突發史詩級跳水，現貨金自5594美元/盎司歷史高位斷崖式下挫，盤中最大跌幅超過12%，創下近40年最大單日跌幅。2月2日單日再次跌超10%，最低觸及4403美元關鍵支撐位。受聯儲局減息預期推遲、美元指數強勢反彈及避險資金快速撤離三重利空共振，全球貴金屬市場驟然降溫。這輪劇烈回調也迅速傳至A股，黃金概念板塊重挫，1月30日至2月2日兩個交易日內板塊平均下跌6.4%。

此前因金價衝高而積壓的消費需求，在價格回調後迅速釋放。截至2月12日，水貝金條價格報1163元人民幣/克，較1月底1411元的銷售價格大幅回落，價格回調成為撬動市場消費的重要驅動力。

金銀價格走勢。（華夏時報）

據《華夏時報》報道，水貝多家黃金櫃台反饋，價格回調後市場客流量顯著回升，消費場景火熱。金項鏈、金手鐲等傳統金飾持續走俏，而公仔、奧特曼等小克重吊墜憑藉新穎款式成為年輕消費群體的新寵，櫃台從開門至打烊始終處於忙碌狀態。

本輪消費熱潮中，馬年紀念金鈔也成為最亮眼的爆款單品。這款重1克、售價約1100元（人民幣，下同）的金鈔因印有卡通馬圖案契合馬年氛圍，不僅賣到斷貨，工廠因春節放假無法補貨，就連小量庫存也引來同行打聽轉售。

從客群結構來看，水貝黃金年貨的消費主力清晰分為三類，各有訴求。備婚情侶成為核心剛需群體，臨近春節扎堆選購婚戒與「三金」，水貝「當日金價+工費」的透明計價方式突顯性價比優勢；年輕消費群體則將小克重、款式新穎的黃金吊墜作為新年禮物首選，注重顏值與實用性結合；返鄉客群趁節前空閒，購買黃金既可供自身佩戴，也可作為送給家人的禮品。

一位返鄉選購的市民表示，相較於千元紅包，1克重的馬年金鈔兼具紀念意義與保值屬性，「紀念、理財一舉兩得」，這一觀點成為不少返鄉客群的消費共識。

馬年金鈔賣斷貨。（華夏時報）

一位擁有8年水貝櫃台銷售經驗的從業者稱，價格回調的及時性與穩定性成為撬動剛需釋放的關鍵槓桿。除此之外，節前剛需的不可替代性構成本輪市場火熱的基礎盤。她進一步表示：「春節買黃金是國人延續已久的消費傳統，無論金價漲跌，婚嫁、贈禮、為老人孩子添飾討吉利等剛需始終存在。」在她看來，當下水貝黃金消費者已擺脫「追漲殺跌」的盲目性，「不追高、不抄底，趁價穩回調到位按需入場」成為主流共識。有消費者觀望半個月後入手金手鐲，直言「剛需入手，只要比高位便宜就不虧」。

白銀價格跳水 貨源緊俏亦無人問津

與黃金市場火熱形成鮮明對比的是，水貝白銀市場在價格同步回調後，卻陷入「貨源緊俏但無人問津」的尷尬局面。1月底白銀市場同樣經歷史詩級跳水，單日跌超36%，成為本輪貴金屬價格波動的重災區。截至2月12日，水貝白銀價格報27.8元/克，較1月底38.1元的價格明顯回落，盤價下調本應成為激活市場的契機，但實際情況卻是白銀櫃台門可羅雀。

「一整天都見不到一個正經客戶，偶爾有人駐足詢價，一聽價格，扭頭就走。」這種冷熱反差讓上述從業者直呼「刷新認知」，發出「大家都是貴金屬，咋就差這麼多？」的感慨。

白銀溢價嚴重。（香港01）

她分析，白銀市場冷清的核心症結在於1月底金銀跳水後市場邏輯重構，而白銀自身的多重問題集中爆發，讓消費者徹底失去了消費與投資的意願。其中溢價的超預期上漲是最直接原因，直接抵消了盤價回調帶來的所有利好。據其介紹，以往白銀的市場溢價僅幾毫錢一克，最高也不超過一兩元，而從2025年11月開始，白銀溢價迎來瘋漲，一路飆升至6元、10元/克，部份料商甚至放棄溢價計價，直接採取一口價模式銷售，下游商家拿貨不僅需要爭搶，還必須接受高溢價。

這直接導致白銀的實際銷售價格與消費者的預期嚴重脫節，當前白銀大盤價僅20元左右/克，疊加溢價後終端售價達28元/克。從業者坦言：「盤價跌了，實際售價沒跌，還比以前貴了」，成為不少詢價消費者的直觀感受，而商家也無法對這一價格體系做出合理解釋，只能看著客戶流失。

水貝從業者表示，當下水貝白銀市場呈現「貨源緊俏但沒人敢拿」的怪圈，根源在於料商的惜售行為。1月底白銀價格飆漲至116美元/盎司時，不少料商在34元/克的高位回收了大量白銀，而後續白銀的單日暴跌讓料商出現明顯虧損，為了避免「割肉」，料商選擇惜售並抬高溢價，即便貨源緊張也不願低價出貨。這讓下游商家陷入兩難：拿貨價格過高則終端無人問津，不加價銷售則自身面臨虧損。

另據此前報道，有檔口老闆表示，目前白銀行情太不穩定，不敢給出價格，直言「現貨白銀一度暴跌36%，創出歷史最大日內跌幅，太可怕了」。報道提到，水貝商家陳峰的檔口裏有十根銀條，都是幾天前香港、廣深客戶的高點預訂貨，檔口老闆稱，「都買在了高點，超30元/克」，沒想到不過幾天，這批投資者已經虧損了合共近10萬元。「15公斤銀條，有人出24.7元/克，就有人出24.2元/克」，包括其在內的檔口已不敢回收銀條，「怕砸在手裏」。

深圳水貝黃金市場。（深圳特區報）

水貝從業者介紹，同時低價渠道的白銀還出現含鐵、含錫的品質問題，正規渠道則貨源緊俏、價格高企，消費者出於對品質的擔憂，乾脆對白銀敬而遠之。而白銀自身的屬性短板，比如零售端剛需缺失與價格高波動性，成為其無法與黃金抗衡的根本原因。而黃金則兼具消費剛需與避險屬性，白銀需求則主要集中在工業領域，零售端消費需求相對薄弱，尤其是在春節消費場景中，既無人將白銀作為贈禮選擇，也極少有人囤銀保值，剛需的缺失讓白銀在春節消費旺季中先天不足。同時白銀價格波動遠大於黃金，1月底單日36%的跌幅讓消費者對其抗跌性產生嚴重質疑，即便盤價回調，高溢價也讓消費者覺得「撈底也不划算，萬一再跌，虧得更狠」。

更為關鍵的是，白銀的變現渠道遠不如黃金通暢，成為消費者入市的最後一道障礙。水貝市場內多數櫃台不接受白銀回收，即便有櫃台回收，也會將回收價壓至極低水平，消費者在購買前便會產生顧慮，直接打消消費與投資意願。而白銀本就小眾的客戶群體，在此次溢價混亂與價格波動後，僅剩的小量投資者也選擇持幣觀望，大家都在等料商扛不住降價，無人願意成為白銀市場的「接盤俠」。