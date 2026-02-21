用數十元一圓買金夢　內地年輕人盯上0.01克的純金金箔

國際金價近年節節高漲，不斷刷新紀錄。近日，買不起金飾的內地年輕人盯上0.01克的純金金箔，花上數十元人民幣就能擁有屬於自己的真金，即可一圓買金夢，又不會造成經濟負擔。



內媒《澎湃新聞》報道，很多人以為金箔是「鍍一層金」，但純金金箔實際是由100%純金製成，不含任何雜質，是黃金被拉薄後的形態。價格便宜不是因為材質廉價，而是因為薄到極致、用量極少，「把黃金的延展性發揮到了天花板」。

一張金箔僅0.12微米厚，約一根人類頭髮的1/500，甚至比一張A4紙薄上近1000倍。

1克黃金，經手工錘打後，能攤成0.5平方公尺的金箔，大約能生產出50張標準金箔。分攤到每件金箔飾品、金箔美妝或金箔擺件上，用量僅數毫克，成本瞬間降低，而這看似平價的金箔，背後卻藏有千年技藝。

金箔書籤。（網上圖片）

報導提到，金箔鍛造最早起源於商代，當時已出現簡單的金箔製品，用於祭祀與貴族裝飾。到了東晉時期，金箔鍛造技藝傳入江寧（今南京）。因水質、氣候適宜烏金紙製作（金箔鍛造的關鍵輔料），江寧逐漸成為金箔鍛造的核心產區，傳承至今已有1700多年歷史。

據表示，金箔鍛造工藝流程共12道，先將純金原料化煉為金條，經反覆捶打、加熱、冷卻製成金葉，再將金葉夾入烏金紙中層層堆疊，透過師徒配合反覆捶打至極致纖薄，最後經切割、檢驗，製成合格金箔。整套流程無任何機械輔助，全程依賴匠人經驗與手感，經過6至8小時不停歇、累計捶打3萬6000次，才能將1公分厚的金條，變成0.1微米左右的金箔。

報道指，從數十元的金箔書籤、金箔手機貼，到幾百元的金箔擺飾、金箔首飾，不用花費大價錢就能擁有黃金的璀璨光澤，金箔滿足了中國年輕人「花小錢就能擁有真黃金」的心理。