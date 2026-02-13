鄭州女年會中金戒指熔煉後變白銀　揭老闆被騙足金價買「金包銀」

2月8日，河南鄭州一名女子把兩枚金戒指拿到金店欲重新打造，未料熔煉後竟變成白色。原來，其中一枚戒指是她兩年前在公司年會抽中的一等獎，經鑑定證實是「金包銀」假貨。警方稱，女事主的老闆當年以市場足金價購入這枚戒指，但因銷售商家現已註銷，這份曾經的「幸運大獎」如今成為無法維權的煩心事。



女子想把金戒指熔掉卻發現是｢金包銀｣。（大象新聞）

《大象新聞》報道，女事主將兩枚分別為4克和2.96克的金戒指拿到金店，希望重新打造一隻戒指。金店按照正常流程，先將金表面的浮塵、污垢和雜質燒掉後，戒指沒有變色，後來用光譜檢測都顯示表面為足金。

在徵得女事主同意後，金店將兩枚戒指熔煉，但其中一枚4克的戒指變成白色。金店老闆介紹，這是「金包銀」現象，這種造假手法是在銀或其他廉價金屬外部包裹一層黃金，僅從表面檢測難以發現問題。

初步燒制後，戒指沒有變色。（大象新聞）

女子沒想到金戒指熔煉後居然變成白色。（大象新聞）

女事主稱，這枚戒指是兩年前在公司年會上抽中的一等獎。警方介入後，女事主的老闆提供了當年的付款憑證，證實以2196元購入戒指，符合當時的黃金市場價，沒有貪便宜，「老闆花了金子的價格買了一個金包銀」。

然而，當女事主試圖聯繫原銷售金戒指商家時，發現商家早已註銷，根本沒辦法維權。