伊朗局勢｜70多名滯留中東台灣旅客凌晨抵滬 將轉機返台
撰文：林芷瑩
中東局勢緊張，多國一度關閉的領空正在逐步重新開放，國際航班分階段復飛。
3月10日凌晨4時許，70餘名台灣旅客乘坐東方航空MU704航班抵達上海浦東國際機場，是近期中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台胞。
《央視新聞》報道，這批台灣旅客是參加台灣同一間旅行社的3個中東團，原計劃結束土耳其伊斯坦堡行程後，經阿布扎比轉機返台。
2月28日，美國、以色列對伊朗發起軍事打擊後，中東多國關閉領空，大批航班取消。滯留期間，他們至少4次改簽機票，但航班均顯示無限延期。
有台灣旅客受訪時稱，自己從未遇到這種狀況；還有人表示，「老師一直打電話來，通知我說大概什麼時候可以回來，因為我一直在改（請）假單，他們以為我失蹤了」。
中國駐伊斯坦堡總領館領僑處主任隋凱歌表示，這批台灣旅客是通過領保電話的渠道聯繫大陸駐伊斯坦堡總領館。館領導非常重視這個情況，第一時間協調大陸有關部門，包括出入境邊檢，還有航空公司，為這批台灣旅客登機做好各種各樣的協調工作。
經大陸有關方面協調，這批台灣旅客最終改乘東方航空航班從伊斯坦堡飛抵上海中轉，將於10日上午分別搭乘航班飛往台北松山機場、桃園國際機場返台。
