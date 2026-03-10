中國史學家陳寅恪弟子　中山大學原副校長胡守為逝世　享年97歲

據《澎湃新聞》報道，內地著名歷史學家、中山大學原副校長、歷史學系教授胡守為，於2026年3月9日逝世，享年97歲。



胡守為出生於1929年，東莞莞城人，生物學家胡適宜之弟，中山大學歷史學系教授。1953年畢業於中山大學歷史系，是中國著名史學家陳寅恪的弟子和助手。



中山大學原副校長、歷史學系教授胡守為先生逝世，享年97歲。（澎湃新聞）

多年堅持從事中國古代史教學與研究

胡守為多年來一直從事中國古代史的教學與研究，研究方向包括魏晉南北朝史、嶺南古史、陳寅恪教授史學成就和學術思想等，著有《中國歷史大辭典（魏晉南北朝卷）》（主編）、《嶺南古史》等多部學術著作，主編出版《陳寅恪與二十世紀中國學術》《紀念陳寅恪教授國際學術研討會文集》等。

師從中國現代歷史學家陳寅恪

胡守為的老師陳寅恪（1890年—1969年），是中國現代歷史學家、古典文學研究家、東方史學家，曾獲選為中央研究院院士，亦為民初時期清華大學國學院四大導師之一，其餘三人為梁啓超、王國維、趙元任。

陳寅恪集歷史學家、古典文學研究家、語言學家、詩人於一身。（網絡圖片）

據廣東省政協文化和文史資料委員會網站介紹，1950年，胡守為選修了由陳寅恪開設的「唐代樂府」課程，學生僅他一人。在講壇上教了幾年書後，胡守為成為陳寅恪的助手。其間，胡守為除了幫助陳寅恪修訂《金明館叢稿》，為陳寅恪撰寫《柳如是別傳》查閱資料外，也在陳寅恪的指導下研究《資治通鑑》唐代部份。而胡守為認真嚴謹的態度亦贏得陳寅恪「青眼高歌望吾子，眼中之人吾老矣」的高度讚揚。

作為陳寅恪的助手，胡守為深受其影響的，不僅是一顆治學嚴謹的心，還有一腔愛國熱忱。上世紀二三十年代，日本興起中國文化研究的熱潮，不少史學系畢業的學生紛紛到日本進修中國史，陳寅恪深以為恥，在培育學生方面傾注心血，希望能通過提升國人的研究水平來增強中國的文化實力。受陳寅恪影響，胡守為把愛國之情、報國之志注入在鑽研學術和教書育人的道路上，並將精神代代相傳。

在學術研究方面，胡守為潛心鑽研陳寅恪學術思想、三國兩晉南北朝史、隋唐史、宗教學與宗教史等課題，筆耕不輟，著有《嶺南古史》《神仙傳校釋》等著作，發表過《陳寅恪傳略》《曹操在立嗣問題上的德才觀》等學術論文。胡守為還曾在中國歷史學的權威刊物《歷史研究》編輯部任職。

胡守為在中山大學校園內留下了一段佳話。中大校園內有一條白色水泥路，是當年為方便視力不佳的陳寅恪散步而專門修建的。胡守為無數次在這條路上往來問學，見證了師生兩代學人的學術傳承。