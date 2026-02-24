2大學生為影靚相被困溫州｢魔鬼崖｣　獲救下山竟再遇4人帶4童上山

繼年初一（2月17日）一家三口被困溫州大羅山後，再有2名大學生打卡溫州市大羅山未開發的「魔鬼崖」時，被困半山腰，救援人員緊急營救。然而在下撤時，竟還路遇另外8人正往「魔鬼崖」方向攀登，其中甚至包含4名兒童。



據《揚子晚報》報道，2月22日11時許，有2人被困在溫州大羅山「魔鬼崖」。由於魔鬼崖並未被開發，且地勢陡峭、荊棘叢生，部份路段近乎垂直，救援人員小心翼翼開闢救援通道，於12時18分成功與被困人員碰面。

隨後，救援隊員搭設安全繩索，全程護送、引導被困人員緩慢下山，最終將二人安全轉移至安全區域。

2大學生被困溫州「魔鬼崖」。（揚子晚報）

經了解，兩名被困人員均為在校大學生，二人通過社交媒體看到魔鬼崖相關影片後，心生好奇，未做任何準備便貿然前往。「當時只覺得風景特別漂亮，想拍點特別的照片，沒想到越往上走越危險，最後被困在半山腰，根本下不來。」其中一名大學生懊悔地說，今後再也不會盲目跟風打卡未開發區域。

更令人揪心的是，救援人員在下撤過程中，發現另有8名群眾正朝著魔鬼崖方向攀登，其中包含4名兒童，且所有人員均未攜帶任何登山裝備。救援隊員勸阻並詳細告知前方路段的險峻程度及墜落、迷路等潛在危險，最終成功說服該群體放棄攀登，並護送眾人安全下山。

「很多人低估了野山的危險性。」龍灣公安分局巡特警大隊相關負責人介紹，僅今年春節以來，該區域已發生2起遇險事件。此前大年初一，就有一家三口在魔鬼崖被困，其中8歲女童因體溫下降情況危急，救援持續6小時才將人救出。

據此前報道，大年初一（2月17日），正值闔家團圓之際，浙江溫州一家三口卻在爬山時進入未開發區域，被困懸崖，8歲女童的體溫更持續下降。接報後，當地特警聯合消防員耗時6小時，憑借3D地圖與紅外線熱成像無人機技術，在懸崖峭壁間救出迷路3人。