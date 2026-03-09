兩會2026｜AI時代來臨引教育變革　中國傳媒大學取消16個專業

AI、機械人時代來臨，許多工作崗位或將逐漸被替代，大學教育亦需與時俱進。2026年全國兩會期間，全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠介紹，「去年中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向。」



廖祥忠說，因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。「形式改變、內容改變，還要改變思路。這門課知識點是哪里？難點在哪里？和未來的對接點在哪里？還要解決破解之道，剩下的交給AI，讓學生去學習。」尤其在今年Seedance 2.0出現以後，廖祥忠說，「感到非常震驚，以後何去何從。」

中國傳媒大學成立於1954年，是新中國成立後創辦的第一所傳媒類高校，前身為北京廣播學院，現為內地教育部直屬首批「雙一流」建設高校，內地眾多知名媒體人，如央視評論員白岩松、主持人康輝、陳魯豫等均出自該校。

3月6日，中國傳媒大學官方賬號曾發文《「課堂教學改革進行時」第一期：為學生鋪就AI時代的獨特成長之路》。文章稱，面對人工智能深刻重塑高等教育的挑戰，中國傳媒大學在第二屆本科教育大會上發布了一系列面向人工智能的重大舉措，全面推進「四個一批」專業建設、通識教育體系重構、專業課程體系刷新、課堂教學模式創新等在內的系統性改革。

2025年，中國傳媒大學就曾公告擬撤銷本科專業包括國際經濟與貿易、社會學等七個專業。結合廖祥忠的發言來看，預計該校2026年招生將一口氣砍掉最新披露的16個本科專業和方向。

除中國傳媒大學外，吉林大學今年也發公告停招19個專業，其中包括廣播電視編導、音樂表演等6個藝術類專業；華東師範大學則停招繪畫、雕塑、藝術教育等專業；南昌大學撤銷動畫等4個藝術類專業。

藝術專業被砍，引發大眾對「學藝術沒前途」「AI替代藝術創作」等討論，但傳統學科被取消不意味藝術專業徹底無人才。2025年，中國傳媒大學就增設了3個新的專業，包括「智能影像藝術」、「智能視聽工程」和「智能工程與創意設計」。

中國傳媒大學招生處副處長李博表示，科技發展賦能，新增專業首次招生。聚焦前沿科技和國家戰略需求，在智能媒體、智能交互等交叉學科領域，增設三個新專業，都是2025年教育部為聚焦人工智能賦能經濟社會發展而特設的專業。

2025年6月，教育部高等教育司發布《關於開展2025年度普通高等學校本科專業設置工作的通知》，提出要以國家戰略、市場需求和科技發展為牽引優化專業設置。把優化專業設置作為高等教育改革重點，科學調整專業設置和人才培養模式，深化新工科、新醫科、新農科、新文科建設，推動課程體系與教學內容重塑。