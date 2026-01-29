《我不是藥神》原型陸勇抗癌23年停藥　見證絕症變慢性病醫學革命

服藥23年，他終於要和「藥罐子」說再見了。2025年12月，藥俠陸勇（電影《我不是藥神》原型）宣佈計劃於2026年在醫生指導下嘗試停藥的消息，在慢性粒細胞白血病（CML，簡稱「慢粒」）患者圈引發廣泛關注。



從2002年確診時的絕望，到天價藥面前的瀕臨破產，再到如今病情穩定有望停藥，陸勇的抗癌之路，不僅是個人的抗爭史，更見證了我國慢粒治療從「絕症」到「慢性病」的醫學革命，以及醫療保障體系的不斷完善。

陸勇的抗癌之路見證了中國慢粒治療醫學革命：

從「每天吃掉800元」到有望停藥 「藥神」的23年抗癌路

2002年，34歲的陸勇被確診為慢粒，醫生推薦的正版靶向藥格列衛（通用名：伊馬替尼）每盒23500元（人民幣，下同），他每月需服用一盒，一年藥費近30萬元。「每天一睜眼，就要吃掉800元」，鉅額醫藥費讓他瀕臨破產。2004年，陸勇偶然發現印度仿製藥藥效相近，價格卻僅為正版的零頭，從最初的4000元一盒逐步降到200元左右，他開始服用仿製藥自救，並在病友群分享這一消息。

隨後，越來越多病友請他幫忙代購，人數最多時達上千人，他默默幫300餘名病友對接購藥渠道。2014年，陸勇因購買信用卡用於向印度匯款，被以妨害信用卡管理罪和銷售假藥罪提起公訴。消息傳開後，3000多名病友自發聯名請願。

司法機關審理發現，陸勇不僅沒有牟利，反而自掏腰包補貼病友，2015年湖南省沅江市檢察院作出對其不起訴決定。陸勇的案件不僅引發全社會對天價藥的深度反思，更直接推動了制度進步。

2019年《中華人民共和國藥品管理法》修訂，明確「非法進口藥」不再直接認定為假藥；我國醫療保障改革也持續發力，2025年醫保目錄大幅擴面，讓更多慢粒患者能吃得起藥。2025年12月，持續服藥23年後的陸勇宣佈病情穩定，計劃2026年在醫生指導下嘗試停藥，這一消息給無數慢粒患者帶來了勇氣和信心。

慢粒不是「絕症」 TKI讓生存期接近正常人群

「慢粒是骨髓造血幹細胞克隆性增殖形成的惡性腫瘤，佔成人白血病的15%。」中山大學附屬第三醫院血液內科主任劉加軍教授介紹，與西方相比，中國慢粒患者呈現出更為年輕化的特點，國內流行病學調查顯示，中位發病年齡為45～50歲，而西方國家則為67歲左右；我國慢粒的年發病率約為0.39/10萬～0.55/10萬，低於全球水平。

劉加軍教授提醒，超過半數患者在確診時無症狀，常因常規體檢發現白細胞顯著升高或脾臟腫大而就診；出現的症狀多與脾大（早飽、腹部不適）或貧血（乏力、氣短）相關，還需警惕不典型表現，如脾不大但伴單純白細胞增多、單純貧血等情況。

廣東省人民醫院血液科主任醫師翁建宇教授表示，在2001年伊馬替尼問世前，慢粒幾乎是無法治癒的惡性腫瘤，化療、干擾素時代的患者中位生存期僅3-5年；而酪氨酸激酶抑制劑（TKI）的出現，讓慢粒治療發生了革命性變化，如今患者預期壽命已接近正常人群，慢粒也變成了一種可通過長期治療控制的「慢性病」。

停藥不是「一勞永逸」這些條件和風險必須清楚

隨着治療效果的提升，「停藥實現無治療緩解（TFR）」成為越來越多慢粒患者的追求。研究顯示，近80%的慢粒患者因擔憂長期用藥的不良反應、生活質量下降等問題，有嘗試停藥的意願，但普遍存在對復發的恐懼和焦慮。

並非所有慢粒患者都能停藥，必須滿足嚴格的醫學條件。

國家血液系統疾病臨牀醫學研究中心江倩教授明確，只有接受TKI治療後獲得持續、穩定的深層分子學反應（DMR，即BCR-ABLIS≤0.01%），且權衡獲益與風險後，才能在專業醫師的指導下考慮停藥。具體來說，一代TKI藥物需服用5年以上、基因指標達標並維持3年，二代藥物服用3年以上、基因水平達標且穩定2年，才有機會嘗試停藥。

數據顯示，無論是使用伊馬替尼還是二代TKI治療後停藥，首次停藥成功率（維持穩定MMR）為35%～50%，二次停藥成功率為15%~30%。值得注意的是，停藥並非一勞永逸，患者仍有分子學復發甚至急變的風險，其中70%～80%的分子學復發發生在停藥早期（6個月內）。「停藥後喪失MMR需立即重啟治療，絕大部分患者經及時恢復TKI治療後仍能再次獲得較好的疾病控制。」江倩教授強調，長期甚至終身的分子學監測是停藥後必需的。

此外，部分患者停藥後會出現「TKI戒斷綜合症」，表現為肌肉骨骼疼痛、皮膚瘙癢、咽痛、疲勞等，這些症狀通常會隨時間推移或適當對症處理緩解。專家提醒，停藥後還需關注患者的心理問題，建立良好的醫患溝通，保障患者整體身心健康。

醫療界與社會共發力 助力患者「重啟漫麗人生」

為幫助患者更好地了解停藥相關知識、解決停藥過程中的疑慮，2025年6月8日，由廣東省人民醫院血液科牽頭髮起的「慢粒TFR錄」——「漫麗」人生重啟計劃項目正式啟動，為準備停藥或已啟動停藥的患者提供經驗參考。

實際上，當前慢粒治療已從「延長生存」轉向「提高生活質量」，這需要構建「醫療-患者-社會」的全鏈條支持體系。在醫療端，需制定個體化管理方案，將心理體檢納入常規檢查，配套免費心理諮詢服務；在患者端，要提升自我管理能力，遵醫囑做好監測；在社會端，需消除認知誤區和歧視，普及「慢粒不傳染、不遺傳，規範治療後不影響工作生活」的常識。

從陸勇為天價藥奔波的困境，到如今慢粒患者有望停藥重啟人生；從仿製藥的無奈選擇，到創新藥快速納入醫保，慢粒治療的每一步進步，都離不開醫學的突破和制度的完善。目前，慢粒早已不是「絕症」，隨着全程管理體系的不斷完善，越來越多患者將實現「活得好、活得有尊嚴」的目標。