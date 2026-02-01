打破網絡僅覆診限制 北京試點互聯網首診 外地患者共享醫療資源
撰文：盛昀
出版：更新：
《北京晚報》《新京報》報道，中國的互聯網診療一般限制在「覆診」範疇，即必須在某家醫院有過首診記錄，方可在之後的覆診中使用該院的互聯網診療。如今這一限制正在試點放開，2月1日起，患者可在北京兒童醫院、首都兒童醫學中心兩家醫院的部分科室進行互聯網首診。
什麼時候可以進行線上首診？
1月31日，北京市啟動互聯網診療首診服務試點，首批試點在北京兒童醫院和首都兒童醫學中心的生長發育、營養、皮膚疾病這3個兒科亞專業開展，可為首診患者提供線上預問診、線上診療、藥品配送等服務，試點時間為一年（2026年1月至12月）。患者最快可在2月1日進行線上首診。
北京市衛生健康委介紹，區別於目前已經開展的互聯網覆診，此次開展的互聯網診療首診試點工作，是在保證診療安全和質量的前提下，在試點醫療機構的試點診療專業進行的有益嘗試，醫生通過互聯網即可完成首次診斷並開具處方。北京市衛健委相關負責人介紹，本市優質醫療資源集中，外地患者來京就醫需求大。開展互聯網診療首診試點，讓患者足不出戶就能共享北京優質醫療資源。
要求規範互聯網診療行為
國家衛健委要求，開展線上線下一體化監管，確保試點醫院遵守醫療質量、醫療安全等有關法律法規和規定。
醫師開展互聯網診療應當依法取得相應執業資質，具有3年以上獨立臨床工作經驗，實行「白名單」動態管理。為兒童提供互聯網首診服務時，應當確定患兒有監護人陪伴。當患者病情出現變化或存在其他不適宜互聯網診療的情況時，接診醫師應當立即終止互聯網診療活動，並引導患者到實體醫療機構就診。
加拿大醫生豪花16萬赴滬為女求醫 「保脾」成功盛讚中國醫療技術《我不是藥神》原型陸勇抗癌23年停藥 見證絕症變慢性病醫學革命山西53歲婦遭牙醫「一口氣拔12顆牙」 下巴脫臼心梗休克進ICU醫生左右不分開錯腦 內蒙漢術後癱瘓3年 家屬提300萬賠償被拒