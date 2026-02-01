打破網絡僅覆診限制　北京試點互聯網首診　外地患者共享醫療資源

《北京晚報》《新京報》報道，中國的互聯網診療一般限制在「覆診」範疇，即必須在某家醫院有過首診記錄，方可在之後的覆診中使用該院的互聯網診療。如今這一限制正在試點放開，2月1日起，患者可在北京兒童醫院、首都兒童醫學中心兩家醫院的部分科室進行互聯網首診。



什麼時候可以進行線上首診？

1月31日，北京市啟動互聯網診療首診服務試點，首批試點在北京兒童醫院和首都兒童醫學中心的生長發育、營養、皮膚疾病這3個兒科亞專業開展，可為首診患者提供線上預問診、線上診療、藥品配送等服務，試點時間為一年（2026年1月至12月）。患者最快可在2月1日進行線上首診。

北京兒童醫院。（北京兒童醫院訂閱號）

北京市衛生健康委介紹，區別於目前已經開展的互聯網覆診，此次開展的互聯網診療首診試點工作，是在保證診療安全和質量的前提下，在試點醫療機構的試點診療專業進行的有益嘗試，醫生通過互聯網即可完成首次診斷並開具處方。北京市衛健委相關負責人介紹，本市優質醫療資源集中，外地患者來京就醫需求大。開展互聯網診療首診試點，讓患者足不出戶就能共享北京優質醫療資源。

北京兒童醫院。（北京兒童醫院訂閱號）

要求規範互聯網診療行為

國家衛健委要求，開展線上線下一體化監管，確保試點醫院遵守醫療質量、醫療安全等有關法律法規和規定。

北京兒童醫院聯合北京景山學校舉辦健康科普市集活動。（北京兒童醫院服務號）

醫師開展互聯網診療應當依法取得相應執業資質，具有3年以上獨立臨床工作經驗，實行「白名單」動態管理。為兒童提供互聯網首診服務時，應當確定患兒有監護人陪伴。當患者病情出現變化或存在其他不適宜互聯網診療的情況時，接診醫師應當立即終止互聯網診療活動，並引導患者到實體醫療機構就診。