虎跳峽落水男子遺體找到　距水面5米處卡石縫裏　需下水打撈帶出

2月25日，內地一對情侶在雲南迪慶中虎跳峽的「發瘋石」遊玩拍照，期間男子落水後失蹤。3月6日，落水男子遺體被發現，但尚未打撈上岸。救援人員稱，男子遺體從水底浮起，但在距離水面5米處卡在石縫裏，需要下去將其帶出。



據此前報道以及《紅星新聞》消息，事發當日，男子與女友從麗江古城出發，前往中虎跳峽徒步，期間他落水，女友和嚮導都曾試圖施救，但由於水流湍急，衝擊力大，沒能成功，女友施救所用的登山杖更被折斷，事後嚮導曾跳入水中尋人，險遭不測。

事發的「滿天星」礁石區。（紅星新聞）

報道稱，男子女友稱他是在石頭邊「洗茶杯」時不慎落水。救援人員也證實，男子所洗的是一個銀色的不銹鋼水杯，「水杯後來在落水點附近被我們撈上來了。」據了解，男子與女友原打算旅遊結束後回家結婚。

此後多天，救援隊伍也在事發水域和下游展開搜救。直到3月6日，男子遺體被發現。

虎跳峽鎮政府工作人員證實，落水男子為私自進入未開發區域。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，救援人員稱，中虎跳峽江段水流兇猛，多瀑布和險灘，且遍佈巨大的礁石，推斷男子在落水後被沖入水底。「那個地方我們一開始也搜索了，但當時水太深，他被水的吸力吸著，我們沒發現。」3月6日，男子遺體從水底浮起，但在距離水面5米處卡在石縫裏，需要救援人員下去將其帶出。

公開資料，「發瘋石」位於中虎跳峽段「滿天星」礁石區，因金沙江奔湧至此形成巨大落差，呈現亂石穿空、驚濤拍岸的景觀特徵，成為新晉網紅打卡點。虎跳峽景區工作人員介紹，虎跳峽分上中下三段，目前開發的僅有上虎跳峽區域，中下段均為禁止入內區域，設有圍欄，強行前往後果自負。

據《荔枝新聞》報道，虎跳峽鎮政府工作人員證實，落水男子為私自進入未開發區域。

據此前報道，2月21日，一名8歲男童曾在虎跳峽失足墜崖不幸遇難，其遇險路段也是遇難男子落水的中虎跳峽未開發區域。