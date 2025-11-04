男子青海自駕神秘失蹤2月　僅車輛被尋獲　車CAM被紅色膠布粘住

綜合內媒報道，廣西一名36歲男子於今年8月27日在青海自駕時失聯。11月1日，車輛被發現，但無人在車中。車上的行車記錄器（車cam）被紅色電工膠布粘住，車輛前擋風玻璃則被床單蓋住。警方介紹，目前在進一步搜尋失聯人員，涉事車輛已拖回公安局提取DNA物證。



行車記錄儀鏡頭被紅色電工膠布粘住。（南國早報）

失蹤車在格爾木市拖拉海溝找到。（中國新聞周刊）

失聯男子的哥哥介紹，弟弟今年36歲，在林芝做電商生意，自駕回廣西老家途中失聯。8月26日晚，男子到格爾木某酒店住宿，次日離開酒店，在距離無極龍鳳宮景區18km處的小路上失蹤。

僅車輛被尋獲。（南國早報）

11月1日，失蹤車在格爾木市拖拉海溝找到，車內無人，行車記錄儀影像被電工膠布粘住，前擋風玻璃被蓋住。

男子哥哥介紹，行車記錄儀顯示，這段路比較難走，「面前有一個很高的坡他想衝上去，車輛底盤低，動力不足。衝上去滑下來，車就壞在那裏。那裏沒有手機信號，徹底聯繫不上了。」

失聯男子。（南國早報）

據《中國新聞周刊》，11月3日，格爾木市公安局辦案人員介紹，目前警方和救援力量都在進一步搜尋失聯人員，涉事車輛已拖回公安局提取DNA物證，「看是否有除失蹤人員以外其他人的生物信息」。

辦案人員還介紹，失蹤地屬於戈壁荒灘「無人區」，荒無人煙，野生動物較多，晝夜溫差大，事發時的8月夜間溫度也低至零下。

參與搜救的雲南藍天救援國際合作中心青海分中心救援人員也表示，已持續搜救3天，動用了大型無人機及地毯式人力搜尋，由於當地高海拔、丘壑較多、地廣人稀，搜救難度較大。