兩會2026｜新華社發布李強《政府工作報告》全文

《新華社》3月13日發布總理李強代表國務院在十四屆全國人大三次會議上所作的《政府工作報告》全文。報告共分四個部分：一、2025年工作回顧；二、「十五五」時期主要目標和重大任務；三、2026年經濟社會發展總體要求和政策取向；四、2026年政府工作任務。



報告指出，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5%－5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。



《政府工作報告》全文：

各位代表：

現在，我代表國務院，向大會作政府工作報告，請予審議，並請全國政協委員提出意見。

一、2025年工作回顧

2025年是很不平凡的一年。黨的二十屆四中全會勝利召開，擘畫了未來五年我國發展的宏偉藍圖。我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立台灣光復紀念日，極大振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量。面對國內外形勢深刻複雜的變化，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，統籌國內國際兩個大局，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

一年來，我國經濟頂壓前行、展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元。就業總體穩定，城鎮新增就業1267萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。對外貿易較快增長，出口多元化成效明顯，國際收支基本平衡。民生保障更加有力，居民收入增長和經濟增長同步，脫貧攻堅成果鞏固拓展，實施學前一年免費教育政策、惠及1400萬兒童，全面實施育兒補貼制度、惠及3000多萬嬰幼兒。糧食產量達到1.43萬億斤。重點領域風險化解取得積極進展，社會大局保持穩定。

一年來，我國發展向新向優、彰顯蓬勃活力。新質生產力穩步發展，科技創新成果豐碩，人工智能、生物醫藥、機器人、量子科技等研發應用走在世界前列，芯片自主研發有了新突破，天問二號開啓「追星」之旅，北斗規模應用全面拓展，雅下水電工程開工建設，首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列，國產大模型引領全球開源生態。產業結構持續優化，高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長9.4%、9.2%，工業機器人、集成電路產量分別增長28%、10.9%，新能源汽車年產量超過1600萬輛，電動汽車充電設施突破2000萬個。單位國內生產總值能耗降低5.1%，生態環境質量持續改善。

過去一年取得的成績來之不易。我們面對的是多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織疊加的複雜嚴峻形勢。國際經貿環境急劇變化，單邊主義、保護主義陡然升級，市場預期受到頻繁擾動，對外貿易明顯承壓。國內經濟深刻轉型，深層次結構性矛盾問題持續顯現，消費、投資增長動力不足。以習近平同志為核心的黨中央帶領我們沈著應對、勇毅前行，對外有理有力有效開展經貿鬥爭，堅定維護我國利益，中美5輪經貿磋商取得積極成果，兩國元首釜山會晤達成重要共識，為經貿合作注入更多穩定性；對內打好政策「組合拳」，加強宏觀政策逆週期調節，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，集中力量辦好自己的事。我們從最壞處打算，向最好處努力，不僅穩住了宏觀經濟大盤，推動高質量發展取得新成效，而且極大提振了全社會的士氣和信心。在這個過程中，我們進一步認識到，做好新形勢下經濟工作必須充分挖掘經濟潛能、必須堅持政策支持和改革創新並舉、必須做到既「放得活」又「管得好」、必須堅持投資於物和投資於人緊密結合、必須以苦練內功來應對外部挑戰。實踐再次證明，堅持黨中央集中統一領導是應對一切困難、做好各項工作的根本保證，中國人民有信心有智慧有力量戰勝一切艱難險阻！

我們深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，按照黨中央決策部署，一年來主要做了以下工作。

一是實施更加積極有為的宏觀政策，著力穩定經濟運行。年初我們就做好了應對複雜多變局面的充分準備，一季度經濟起勢有力、開局良好。二季度以後，針對經濟運行中的新情況特別是美國加徵關稅衝擊，充分發揮存量政策作用，加力推出穩就業穩經濟等一系列新舉措，有力對衝了經濟下行壓力，保障了全年主要目標實現。實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，擴大財政支出規模，加強重點領域財力保障，下調政策利率和存款準備金率，持續降低社會綜合融資成本。加力擴圍實施消費品以舊換新，帶動商品銷售額超過2.6萬億元，文旅體等服務消費潛力加快釋放，社會消費品零售總額突破50萬億元。圍繞擴大有效投資，加強「兩重」項目建設，加快設備更新資金撥付使用，設備購置投資增長11.8%，設立新型政策性金融工具補充重點項目資本金。持續用力穩樓市，合理控制新增房地產用地供應，因城施策調減限制性措施，下調個人住房公積金貸款利率，「保交房」任務全面完成。綜合施策穩股市，資本市場回穩回暖、交易活躍。深入實施一攬子化債方案，有序置換地方政府存量隱性債務，持續壓減融資平台數量，地方債務結構不斷優化。一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，高風險機構數量大幅下降，風險化解成效明顯。

二是堅持創新驅動發展，建設現代化產業體系。全面推進科技強國建設戰略部署，強化國家戰略科技力量建設，完善區域科技創新體系，加強基礎前沿領域體系化佈局和關鍵核心技術攻關。全社會研發經費投入強度達到2.8%，技術合同成交額增長10.8%。科技創新和產業創新融合加快，傳統產業轉型升級不斷深入，新興產業、未來產業蓬勃發展，現代服務業保持快速發展勢頭。聚焦重點領域制定修訂583項國家標準。持續推進製造業數字化轉型和「人工智能+」行動，行業應用加快落地，新型智能終端不斷湧現。數據要素潛力加快釋放，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值的比重提高到10.5%以上。

三是進一步深化改革開放，暢通國民經濟循環。扎實落實黨的二十屆三中全會改革部署。實施全國統一大市場建設指引，出台新版市場准入負面清單，系統整治招標投標、招商引資領域突出問題，推進重點行業產能治理，綜合整治「內卷式」競爭成效顯現。開展要素市場化配置綜合改革試點。國有企業改革深化提升行動取得積極成效，出台進一步促進民間投資發展的措施。加快加力清理拖欠企業賬款。有序推進自主開放、單邊開放，穩步擴大單方面免簽或全面互免簽證。加大穩外貿力度，進出口量穩質升，出口增長6.1%。出台穩外資行動方案，新設外資企業數量增長19.1%。實施自由貿易試驗區提升戰略，海南自由貿易港啓動全島封關運作。扎實推進高質量共建「一帶一路」，各領域務實合作水平不斷提升。

四是統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉區域協調發展。貫徹中央城市工作會議部署，培育發展現代化都市圈，加強城市規劃建設治理，持續實施城市更新，落實好農業轉移人口市民化政策，開展新型城鎮化試點，常住人口城鎮化率達到67.9%。著力穩面積、提單產、抗災害，再奪糧食豐收。扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，脫貧人口務工就業規模穩定在3000萬人以上。加大區域戰略實施力度，區域聯動發展水平不斷提升。

五是切實抓好民生保障，積極發展社會事業。出台穩就業支持政策，開展大規模職業技能提升培訓行動，重點群體就業保持穩定。推進教育強國建設三年行動計劃，推動高校學科專業調整，加強縣域普通高中建設。實施醫療衛生強基工程。完善兒科和精神衛生服務體系，全國二三級公立綜合醫院兒科服務實現全覆蓋。有效防控基孔肯雅熱等傳染病疫情。健全基本醫保參保長效機制，優化醫藥集採措施，推出商業健康保險創新藥目錄，長期護理保險制度覆蓋3億人。漸進式延遲法定退休年齡改革穩妥實施。城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，在全國實施個人養老金制度，開展養老服務消費補貼試點。持續推進社會救助擴圍增效，加強重度殘疾人托養照護，完善困境兒童福利保障措施。提高優撫標準。發展文化事業和文化產業，旅遊業活力顯現，國內出遊人次增長16.2%，入境旅遊人次增長17.1%。成功舉辦第九屆亞洲冬季運動會、第十五屆全國運動會，群眾體育賽事和全民健身活動蓬勃開展。

六是加快美麗中國建設，推動綠色低碳發展。扎實開展大氣污染防治提質增效行動，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）平均濃度下降4.4%。持續加強大江大河和重要湖庫保護，地表水水質優良斷面比例提高到91.4%。實施生物多樣性保護重大工程，生態系統整體質量與穩定性進一步提升。啓動實施美麗中國先行區建設。加快重點行業綠色低碳轉型。第一批「沙戈荒」新能源基地項目基本建成投產，新型儲能裝機規模超過1.3億千瓦，非化石能源消費佔比達到21.7%。宣佈應對氣候變化2035年國家自主貢獻目標，充分展現負責任大國擔當。

七是持續加強政府建設，創新和完善社會治理。貫徹落實黨中央全面從嚴治黨戰略部署，扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，加強黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，大力整治形式主義為基層減負。深入推進法治政府建設，提請全國人大常委會審議法律議案13件，制定修訂行政法規30部。自覺依法接受監督。認真辦理人大代表議案、建議和政協委員提案。開展規範涉企行政執法專項行動。健全「高效辦成一件事」重點事項常態化推進機制。開展推動高質量發展綜合督查。加強城鄉基層治理。做好新就業群體服務管理。提升信訪工作法治化水平。持續推進安全生產治本攻堅三年行動，生產安全事故總起數下降8.7%。有效應對部分地區洪澇、乾旱、颱風、地震等自然災害。全力維護國家安全和社會穩定，積極預防、依法打擊各類違法犯罪活動，平安中國建設取得新進展。

過去一年，中國特色大國外交取得新成效。習近平主席等黨和國家領導人出訪多國，出席中國－中亞峰會、亞太經合組織領導人非正式會議、金磚國家領導人線上峰會、二十國集團領導人峰會等重大多雙邊活動。成功舉辦上海合作組織天津峰會、全球婦女峰會、中拉論壇第四屆部長級會議等重大主場外交活動。堅決反對保護主義和單邊霸凌行徑，堅定維護多邊主義和開放合作，堅定捍衛二戰勝利成果，提出全球治理倡議，推動構建人類命運共同體，在應對全球性挑戰和解決國際地區熱點問題中發揮積極建設性作用。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

2025年是「十四五」收官之年。過去5年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，有效應對世紀疫情等超乎尋常的衝擊挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就，第二個百年奮鬥目標新徵程實現良好開局。經濟總量實現新躍升，國內生產總值連續跨越110萬億元、120萬億元、130萬億元、140萬億元台階，年均增長5.4%、明顯高於全球平均增速。科技和產業創新取得新突破，全社會研發經費投入年均增長10%，每萬人口高價值發明專利擁有量達到16件，攻克一批重大關鍵核心技術，製造業增加值規模連續16年保持全球第一，產業鏈供應鏈韌性和安全水平穩步提升。改革開放邁出新步伐，重點領域改革扎實推進，全國統一大市場加快構建，高水平對外開放不斷擴大，製造業領域外資准入限制措施全部取消，貨物貿易第一大國地位更加鞏固，高質量共建「一帶一路」走深走實。民生福祉達到新水平，居民人均可支配收入年均增長5.4%，城鎮新增就業累計超過6000萬人，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接5年過渡期任務圓滿完成，脫貧地區農村居民收入增速持續高於全國農村平均水平，基本養老保險全國統籌穩步實施，勞動年齡人口平均受教育年限增加到11.3年，人均預期壽命提高到79.25歲，人民群眾文化生活更加豐富多彩。生態文明建設取得新進步，地級及以上城市空氣質量優良天數比例提高到89.3%，森林覆蓋率提高到25%以上，成為全球森林資源增長最快最多的國家，構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系。安全保障能力實現新提升，糧食、能源資源、金融、網絡等重點領域安全能力建設明顯加強，社會大局保持穩定，牢牢守住了不發生系統性風險底線。經過艱苦奮鬥、不懈努力，「十四五」規劃《綱要》確定的20項主要指標、17方面重大戰略任務、102項重大工程項目勝利完成。

這些重大成就的取得，根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥的結果。我代表國務院，向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示衷心感謝！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示衷心感謝！向關心和支持中國現代化建設的各國政府、國際組織和各國朋友，表示衷心感謝！

在肯定成績的同時，我們也清醒看到面臨的困難和挑戰。外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，世界經濟動能疲弱，多邊主義、自由貿易受到嚴重衝擊。國內經濟發展和轉型中面臨的老問題、新挑戰仍然不少。新舊動能轉換任務艱巨，供強需弱矛盾突出，市場預期偏弱，重點領域風險隱患較多。一些企業經營困難，群眾就業和增收難度加大，部分地方財政收支矛盾突出，房地產市場仍在調整。公共服務仍有不少短板弱項。政府工作存在不足，一些政策實施效果仍待提高，一些幹部抓高質量發展的能力不足、辦法不多，有的政績觀存在偏差，不作為、亂作為、假作為，搞表面文章，一些領域和地方腐敗問題依然多發。困難不容忽視，信心必須堅定。我國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，制度優勢和大國優勢不斷彰顯。經歷了風雨洗禮，我們的意志更加堅強、步伐更加堅定，只要用足用好優勢、妥善應對挑戰，我國的發展前景一定更加可期！

二、「十五五」時期主要目標和重大任務

根據《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，國務院編制了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要（草案）》，提交大會審查。這裡就主要目標指標、重大戰略任務、重大工程項目作簡要報告。

（一）關於主要目標指標

貫徹落實黨中央《建議》明確的主要目標，《綱要（草案）》細化提出20項主要指標。經濟發展方面，圍繞增長、結構、效率提出3項指標。其中，綜合考慮國內外形勢和各方面因素，兼顧需要與可能，提出國內生產總值增長保持在合理區間、各年度視情提出，為到2035年人均國內生產總值比2020年翻一番、達到中等發達國家水平打好基礎。創新驅動方面，圍繞創新投入及其成效提出3項指標。其中，充分考慮研發投入增長趨勢和企業投入能力，提出全社會研發經費投入年均增長7%以上，與「十四五」規劃目標保持一致，確保研發投入力度不減。民生福祉方面，為更好解決人民群眾急難愁盼問題，針對性提出就業、收入、教育、醫療、健康、「一老一小」等7項指標。綠色低碳方面，圍繞降碳減污、生態環保等提出5項指標。其中，根據國家自主貢獻目標，提出單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%，繼續推動重點領域綠色低碳轉型。安全保障方面，圍繞糧食、能源生產能力提出2項指標，著力夯實國家安全重要基礎保障。

（二）關於重大戰略任務

《綱要（草案）》分領域闡述了「十五五」發展的重大戰略任務，突出體現四個方面。

一是突出推動高質量發展。發展新質生產力是高質量發展的內在要求。《綱要（草案）》強調科技創新的引領作用，著眼鞏固壯大實體經濟根基，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。著眼高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，深入推進數字中國建設，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%。著眼建設美麗中國，持續深入推進污染防治攻堅和生態系統優化，加快形成綠色生產生活方式，確保碳達峰目標如期實現。

二是突出做強國內大循環。在外部環境複雜嚴峻的情況下，必須堅持擴大內需這個戰略基點。《綱要（草案）》著眼增強國內大循環內生動力和可靠性，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，大力提振消費，促進居民消費率明顯提高，擴大有效投資。著眼充分釋放我國超大規模市場紅利，縱深推進全國統一大市場建設，破除地方保護和市場分割。著眼增強高質量發展動力，充分激發各類經營主體活力，加快完善要素市場化配置體制機制。著眼暢通國內國際雙循環，統籌用好全球要素和市場資源。

三是突出推進全體人民共同富裕。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。《綱要（草案）》著眼人口高質量發展，建設生育友好型社會，健全人口服務體系；辦好人民滿意的教育，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；加快建設健康中國和體育強國，人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位佔比提高到73%；促進高質量充分就業，完善收入分配制度，健全社會保障體系。著眼縮小區域差距和城鄉差別，加快農業農村現代化，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，優化重大生產力佈局，深入推進以人為本的新型城鎮化。著眼促進人民精神生活共同富裕，弘揚和踐行社會主義核心價值觀，大力繁榮文化事業，加快發展文化產業，提升中華文明傳播力影響力。

四是突出統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。《綱要（草案）》貫徹總體國家安全觀，著眼推進國家安全體系和能力現代化提出多項任務舉措。增強糧食、能源資源等供給保障能力，糧食綜合生產能力達到1.45萬億斤左右，能源綜合生產能力達到58億噸標準煤。統籌推進房地產、地方政府債務、地方中小金融機構等風險有序化解。提高公共安全治理水平，有效維護社會安全穩定。

（三）關於重大工程項目

圍繞推動「十五五」目標任務落實落地，統籌考慮戰略性、牽引性和連續性，《綱要（草案）》提出6方面109項重大工程。引領新質生產力發展方面，圍繞產業基礎能力和競爭力提升、新產業新賽道培育發展、前沿科技攻關、創新基礎能力提升提出28項工程。構建現代化基礎設施體系方面，圍繞國家綜合立體交通網、新型能源體系、新型基礎設施、對外開放平台等提出23項工程。促進城鄉融合發展方面，圍繞新型城鎮化建設、農業農村現代化建設提出9項工程。保障和改善民生方面，圍繞社會主義文化繁榮發展、高質量教育體系建設、健康中國建設、優化「一老一小」服務、社會關愛服務提出25項工程。推動綠色低碳轉型方面，圍繞碳達峰碳中和、環境質量提升、生態保護修復提出18項工程。重點領域安全保障方面，圍繞糧食、能源安全等提出6項工程。這些重大工程兼顧當前和長遠，既涉及「硬投資」也包含「軟建設」。我們將注重以政府投資帶動社會力量參與，更好發揮重大工程項目強基礎、補短板、增後勁等重要作用。

展望未來，我們充滿信心。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國上下團結奮鬥，一定能夠把「十五五」宏偉藍圖變成美好現實。

三、2026年經濟社會發展總體要求和政策取向

今年是「十五五」開局之年。做好政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實黨的二十屆四中全會和中央經濟工作會議部署，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5%－5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。

提出這些預期目標，主要考慮是開局之年為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。經濟增長目標同2035年遠景目標總體銜接，與我國經濟長期增長潛力基本吻合，實現這個目標具備有利條件，各地區要結合實際，通過扎實工作爭取好的結果。城鎮調查失業率5.5%左右，體現了在就業總量和結構性壓力較大的情況下，堅持就業優先政策導向和加大穩就業力度的要求。居民消費價格漲幅2%左右，考慮了預期引導和現實可能，我們將通過改善總供求關係，推動價格總水平由負轉正、消費價格合理溫和回升，促進經濟良性循環。單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右，綜合考慮了經濟社會發展、綠色低碳轉型和國家能源安全等多種需要，有利於有序實現2030年前碳達峰目標。

在政策取向上，我們將堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。

繼續實施更加積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。擬發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元，完善專項債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠賬款等。今年財政支出繼續保持相當規模，要持續用力優化支出結構，更加註重支持提振消費、投資於人、保障民生等方面，提高財政資金使用效益。中央財政增加對地方財力性轉移支付規模，開展整合統籌使用轉移支付資金試點，增強地方自主財力和統籌能力。壓實分級保障主體責任，兜牢基層「三保」底線。各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。

繼續實施適度寬松的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降准降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。優化創新結構性貨幣政策工具，適當增加規模，完善實施方式。暢通貨幣政策傳導機制，充分發揮數據要素、知識產權等無形資產作用，強化考核評估、融資擔保、風險補償等支持措施，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

強化改革舉措與宏觀政策協同。推動高質量發展，既要政策給力，也要改革發力。要用改革的辦法打通經濟循環的卡點堵點，將政策效果轉化為經濟內生增長動能。增強宏觀政策取向一致性和有效性，將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估，使各類政策措施同向發力、形成合力。加強財政、金融、就業、產業等政策協同，深入挖掘政策結合點，創新實施工具，持續放大「組合拳」效應。健全預期管理機制，提振社會信心。

四、2026年政府工作任務

黨中央對今年工作作出了全面部署，我們要深入貫徹落實，扎實做好各項工作。

（一）著力建設強大國內市場。堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮我國超大規模市場優勢。

深入實施提振消費專項行動。激發居民消費內生動力和促消費政策並舉，推動消費持續增長。制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措。促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域，提高貼息上限，延長實施期限。實施好一次性信用修復政策。實施服務消費提質惠民行動，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景，加快培育消費新增長點。活躍線下消費，激發下沈市場消費活力。清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅、賽事、康養等領域消費潛力。支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。加強消費者權益保護。優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。

充分挖掘釋放有效投資潛力。聚焦新質生產力、新型城鎮化、人的全面發展等重點領域，增強市場主導的有效投資增長動力，提高民生類政府投資比重。今年擬安排中央預算內投資7550億元，安排8000億元超長期特別國債資金用於「兩重」建設，分類提高中央投資補助標準。單列並提高用於項目建設的地方政府專項債券額度，繼續向投資項目準備充分、資金用得好的地方傾斜。發行新型政策性金融工具8000億元，帶動更多社會資本參與投資。統籌用好各類政府投資資金，支持工作基礎較好的地方探索編制全口徑政府投資計劃，加強項目資金監管，堅決防止低效無效投資。落實促進民間投資的政策措施，完善民營企業參與重大項目建設長效機制，引導民間投資向高技術、現代服務業等新賽道拓展，有效激發民間投資活力。

（二）加緊培育壯大新動能。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，因地制宜發展新質生產力，建設現代化產業體系。

優化提升傳統產業。持續推進重點產業提質升級，新部署一批重大技術改造升級項目，安排2000億元超長期特別國債資金支持大規模設備更新。實施新一輪製造業重點產業鏈高質量發展行動，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，打造一批國家先進製造業集群。推行普惠性「上雲用數賦智」服務，持續加大對中小企業數智化轉型的支持。拓展智能製造，新建設一批智能工廠和智慧供應鏈。發展智能建造，培育現代化建築產業鏈。加快推進標準升級，強化質量監督和品牌建設，支持企業提供更加優質、更具特色的產品。

培育壯大新興產業和未來產業。實施產業創新工程，鼓勵央企國企帶頭開放應用場景，打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、生物製造、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。構建促進專精特新中小企業發展壯大機制，培育獨角獸企業。高效用好國家創業投資引導基金，大力發展創業投資、天使投資，政府投資基金要帶頭做耐心資本，推動更多初創企業加快成長為科技領軍企業。

擴能提質服務業。深化先進製造業和現代服務業融合發展試點。壯大科技服務市場，促進軟件服務價值提升。發展金融、信息技術、現代物流、知識產權、檢驗檢測等生產性服務業。促進生活性服務業高品質、多樣化、便利化發展。有序放寬服務業准入限制，擴大重點領域服務業投資。健全服務業國家標準，培育「中國服務」品牌。

打造智能經濟新形態。深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。支持人工智能開源社區建設，促進開源生態繁榮。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。加快發展衛星互聯網。打造「5G+工業互聯網」升級版。深化數據資源開發利用，健全數據要素基礎制度，建設高質量數據集。完善人工智能治理。

（三）加快高水平科技自立自強。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，全面增強自主創新能力，為高質量發展提供科技支撐。

加強原始創新和關鍵核心技術攻關。發揮新型舉國體制優勢，全鏈條推進關鍵核心技術攻關，組織實施好重大科技項目，強化戰略前沿領域佈局，產出更多原創性成果。繼續提高基礎研究投入比重，加大長期穩定支持。統籌國家戰略科技力量建設，深化科研院所改革，加強國家實驗室和重大科技任務、重大科技基礎設施統籌部署，全面強化科技基礎條件自主保障。加強科學技術普及，提高全民科學素養。弘揚科學家精神，深化科技評價體系改革，優化有利於原創性、顛覆性創新的環境。

推動科技創新和產業創新深度融合。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地。強化企業創新主體地位，支持科技領軍企業牽頭組建創新聯合體，提高承擔國家重大科技項目比例。加強中試驗證平台建設，完善新興領域知識產權保護制度，加快重大科技成果高效轉化應用。加強科技創新全鏈條全生命週期金融服務，對關鍵核心技術領域的科技型企業，常態化實施上市融資、並購重組「綠色通道」機制，以科技金融支持創新創造。

一體推進教育科技人才發展。建立健全一體推進的協調機制，強化規劃銜接、政策協同、資源統籌、評價聯動。完善人才培養與經濟社會發展需要適配機制，分類推進高校改革，動態調整學科專業，啓動新一輪「雙一流」建設，建設國家交叉學科中心，加大拔尖創新人才自主培養力度。加快建設國家戰略人才力量，加強一流科技領軍人才和青年人才引育，推進卓越工程師、大國工匠、高技能人才培養。建設一流產業技術工人隊伍。高標準推進人才高地和人才平台建設，促進人才區域協調發展。深化人才發展體制機制改革，完善以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的評價體系，暢通人才交流通道，促進各類人才競相成長、各展其能。

（四）持續深化重點領域改革。圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，強化改革攻堅，深入破除體制機制障礙，增強高質量發展動力活力。

縱深推進全國統一大市場建設。制定全國統一大市場建設條例。完善統計、財稅、考核等制度，規範地方政府經濟促進行為，出台地方政府招商引資鼓勵和禁止事項清單，規範稅收優惠、財政補貼政策。深化招標投標體制機制改革。加強反壟斷、反不正當競爭，強化公平競爭審查剛性約束，綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、質量監管等手段，深入整治「內卷式」競爭，營造良好市場生態。深化要素市場化配置綜合改革試點，將更多符合條件的地區納入試點範圍。深化綜合交通運輸體系改革，降低全社會物流成本。穩步推進公用事業和公共服務價格改革。

推進財稅金融體制改革。加大財政資源和預算統籌力度，提高國有資本收益收取比例。加強財政科學管理，深化零基預算改革，進一步擴大中央部門試點範圍。健全地方稅體系，拓展地方稅源。調整優化消費稅徵稅範圍、稅率，並推進部分品目徵收環節後移。規範金融機構競爭秩序，深入推進地方中小金融機構減量提質。持續深化資本市場投融資綜合改革，進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度，拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重。

充分激發各類經營主體活力。堅持和落實「兩個毫不動搖」。制定和實施進一步深化國資國企改革方案，推進國有經濟佈局優化和結構調整。完善民營經濟促進法配套法規政策，從法律和制度上保障平等使用生產要素、公平參與市場競爭、有效保護合法權益。完善中國特色現代企業制度。大力弘揚企業家精神，促進年輕一代企業家健康成長。推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展。分型分類精准幫扶個體工商戶發展。下更大力氣解決拖欠企業賬款問題，健全長效機制。持續打造一流營商環境，更好支持企業安心經營、高質量發展。

（五）進一步擴大高水平對外開放。堅持合作共贏，穩步擴大制度型開放，拓展國際循環，以開放促改革促發展。

積極擴大自主開放。以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，有序擴大數字領域開放，壓減跨境服務貿易負面清單。建好國家服務業擴大開放綜合示範區。推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定，積極推動加入《數字經濟夥伴關係協定》和《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》進程。全面深入參與世貿組織改革，維護和發展開放型世界經濟。優化自由貿易試驗區佈局範圍、提升創新引領發展能級，扎實推進海南自由貿易港建設。

推動外貿穩規模優結構。加大信貸、信保支持，擴大人民幣跨境使用。引導企業優化全球市場佈局，推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。培育壯大貿易發展新動能，推動跨境電商加海外倉模式擴容升級、規範有序發展，加強國際寄遞物流體系建設，拓展中間品貿易，發展數字貿易、綠色貿易，提升邊境貿易。鼓勵支持服務出口。積極擴大進口，推進貿易平衡發展。提高跨境貿易便利化水平。

擴大雙向投資合作。深化外商投資促進體制機制改革，保障外資企業國民待遇，實施新版鼓勵外商投資產業目錄，促進外資境內再投資、擴大本地化生產。加強對外資企業的服務保障，擦亮「投資中國」名片。規範提升各類開發區、園區。引導產業鏈供應鏈合理有序跨境佈局，完善海外綜合服務體系，加強對外投資風險防控和海外利益保護。

高質量共建「一帶一路」。加強與共建國家戰略對接，做實做細「硬聯通」、「軟聯通」、「心聯通」。統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設。提升中歐中亞班列發展水平，加快西部陸海新通道建設。深入推進「智慧海關」合作夥伴計劃。拓展新興領域務實合作，讓合作成果更多惠及各國人民。

（六）扎實推進鄉村全面振興。堅持把「三農」工作作為重中之重，深入學習運用「千萬工程」經驗，提高強農惠農富農政策效能，進一步夯實農業農村基礎、提升發展質效。

毫不放鬆抓好糧食生產。堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。穩定糧油生產，促進良田良種良機良法集成增效，推動大面積單產提高、品種培優、品質提升。鞏固提升大豆油料產能，推動棉糖膠等穩產提質。堅持農林牧漁並舉，增加多元食物供給。推進糧食節約減損。嚴守耕地紅線，嚴格佔補平衡管理，高質量推進高標準農田建設，加強黑土地保護和鹽鹼地綜合利用，做好撂荒地復耕利用。制定促進農業保險發展的措施。提高農業綜合防災減災能力。深入實施種業振興行動，加快選育推廣突破性品種，推進先進適用農機裝備研發應用，打通農業科技推廣「最後一公里」。統籌生產、收儲等政策，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平，實施糧食產銷區省際橫向利益補償，調動主產區和農民種糧積極性。各地區都要扛穩責任，共同端牢中國人的飯碗。

實施常態化精准幫扶。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。保持幫扶政策總體穩定。合理確定防止返貧致貧對象認定標準，做好監測識別，確保早發現、早干預、早幫扶。提高產業、就業等開發式幫扶實效，發揮社會救助兜底保障作用。繼續做好易地搬遷後續扶持。完善東西部協作、定點幫扶、駐村幫扶和消費幫扶等。分層分類幫扶欠發達地區，支持鄉村振興重點幫扶縣加快發展，增強內生動力。

持續推進農村改革發展。全面開展第二輪土地承包到期後再延長30年整省試點，發展農業適度規模經營，發展新型農業經營主體，健全現代農業經營體系和社會化服務體系。支持發展新型農村集體經濟。深化集體產權、集體林權、農墾、供銷社等改革。開展第四次全國農業普查。推動城鄉要素雙向流動，深化農文旅等融合發展，培育壯大鄉村特色產業，提高農產品精深加工水平，發展林下經濟，完善聯農帶農機制，促進農民穩定增收。發展壯大鄉村人才隊伍。深化農村移風易俗，提升鄉村治理和文明鄉風建設水平。持續整治提升農村人居環境，以釘釘子精神解決好農村改廁、垃圾圍村等問題。扎實推進全域土地綜合整治。完善鄉村建設實施機制，加快補齊農村現代生活條件短板，推進宜居宜業和美鄉村建設。

（七）推動新型城鎮化和區域協調發展。深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略和新型城鎮化戰略，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局和國土空間體系。

深入推進以人為本的新型城鎮化。科學有序推進農業轉移人口市民化，因地制宜放寬在流入地參加中考報名條件，進一步完善「人地錢」掛鈎政策。優化縣域基礎設施佈局和公共資源配置，發展縣域特色產業，推動縣域經濟高質量發展。堅持城市內涵式發展，優化現代化城市體系。高質量推進城市更新，穩步實施城鎮老舊小區、城中村等改造。盤活利用存量土地和閒置房屋設施。加強城市基礎設施生命線安全工程建設，提升高層建築火災防範和救援能力。加強適老化和無障礙改造。建設創新型產業社區、商務社區，推動城市治理智慧化精細化，建設現代化人民城市。

不斷增強區域發展協調性。優化主體功能區劃，引導各地區圍繞主體功能定位，更好發揮比較優勢。扎實推動西部大開發形成新格局、東北全面振興取得新突破、中部地區加快崛起、東部地區加快推進現代化。加強改革攻堅、政策賦能和要素保障，支持經濟大省挑大梁。支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區打造世界級城市群。高標準高質量推進雄安新區建設。持續推進長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展。提升成渝地區雙城經濟圈發展能級。推動長江中游城市群等加快發展。加強重點城市群協調聯動，健全規劃統籌、產業協作、利益共享等機制，實施國家產業轉移發展提升工程，深化跨行政區合作。加大差異化政策支持力度，深入推進興邊富民行動，促進革命老區、民族地區、邊疆地區、資源枯竭城市等振興發展。加強主要海灣整體規劃，做強做優做大海洋產業。

（八）更大力度保障和改善民生。堅持民生為大，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，努力為人民群眾多辦實事。

促進高質量充分就業。加大各類政策對就業的支持力度，構建就業友好型發展方式。延續實施穩崗返還、社保補貼、專項貸款等階段性措施，進一步增加以工代賑投資規模。實施穩崗擴容提質行動，支持勞動密集型行業企業穩定崗位，圍繞發展新興產業、未來產業培育新職業新崗位，增強服務業帶動就業能力。制定高校畢業生等青年就業支持政策，強化農民工穩崗幫扶，做好退役軍人安置和就業服務，加強困難人員就業援助，出台支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險的政策。發揮創業擔保貸款貼息等政策作用，加強創業支持引導。完善適應人工智能技術發展促進就業創業的措施。全面落實農民工工資支付保障制度，加強就業歧視治理，堅決維護勞動者合法權益。持續開展大規模職業技能提升培訓，讓更多勞動者擁有一技之長，更好就業增收。

推動教育公平與質量提升。實施新時代立德樹人工程，促進思政課堂和社會課堂有效融合。適應學齡人口結構變化，推進教育資源佈局結構調整。推動基礎教育擴優提質，統籌義務教育優質均衡發展、學前教育優質普惠發展，完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給。持續擴大優質本科教育招生規模。提升職業學校辦學能力，建設特色鮮明高職院校。辦好特殊教育、專門教育，提升終身學習公共服務水平，引導規範民辦教育發展。弘揚教育家精神，建設高素質專業化教師隊伍，加強師德師風建設，強化教師待遇保障。全面推進健康學校建設，加強體育、美育、勞動教育和心理健康教育，健全學校家庭社會協同育人機制，促進學生身心健康、全面發展。

強化基本醫療衛生服務。實施健康優先發展戰略，健全健康促進政策制度體系，普及健康知識，提升愛國衛生運動成效，強化公共衛生能力。健全醫療、醫保、醫藥協同發展和治理機制，深化以公益性為導向的公立醫院改革，加強縣區、基層醫療機構運行保障。強化薄弱專科建設，加強慢性病、罕見病綜合防治，全方位提升急診急救、血液保障和應急能力。優化醫療機構功能定位和佈局，加強基層用藥銜接，做實家庭醫生簽約服務，促進分級診療。推進中醫藥傳承創新，促進中西醫結合。居民醫保人均財政補助標準提高24元。健全多層次醫療保障體系，穩步推動基本醫療保險省級統籌，優化醫藥集中採購和價格治理，深化醫保支付方式改革，完善結餘資金使用政策。堅決打擊欺詐騙保。加快發展商業健康保險，推動創新藥和醫療器械高質量發展，更好滿足人民群眾多元化就醫用藥需求。

加強社會保障和服務。城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元。完善並落實基本養老保險全國統籌制度，擴大失業、工傷保險覆蓋面，穩妥有序推進職業傷害保障試點擴圍，健全社保關係轉移接續政策。深入實施積極應對人口老齡化國家戰略，擴大普惠養老服務供給，健全城市社區養老服務網絡，積極發展農村養老服務，實施中度以上失能老年人養老服務消費補貼項目。發展醫養結合服務。積極開發老年人力資源，制定推進銀發經濟高質量發展的措施，完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策。實施康復護理擴容提升工程。推行長期護理保險制度。做好獨居老人、失能失智等困難群體的關愛幫扶。倡導積極婚育觀，建設生育友好型社會。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。完善生育保險制度和生育休假制度。深入開展托育服務補助示範試點，發展普惠托育和托幼一體化服務。加強殘疾預防、康復和托養照護服務，推進養老助殘資源統籌利用。做好困境兒童關愛服務，保障婦女兒童合法權益。加強軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象服務保障。建立健全基本殯葬服務制度。分層分類做好社會救助工作，兜住兜牢民生底線。

更好滿足人民群眾精神文化需求。以社會主義核心價值觀引領文化建設。發展哲學社會科學事業，推動新聞傳播、電影電視、文學藝術等領域精品創作，支持出版業繁榮發展。加強網絡內容建設和管理，深化網絡綜合治理，推進未成年人、老年人網絡保護。實施公共文化服務提質增效行動，做好公共圖書館、博物館、文化館、科技館等惠民開放，完善全民閱讀推廣服務體系，支持實體書店發展，廣泛開展群眾性文化活動，繁榮互聯網條件下新大眾文藝。發展檔案事業。深入實施中華優秀傳統文化傳承發展工程，完成第四次全國文物普查，加強文化遺產系統性保護、監管和合理利用。高質量發展文化旅遊業，豐富文旅體商等融合業態。鼓勵更多文化企業和優秀文化產品走向世界，增強主流媒體國際傳播能力。做好2026年亞運會、亞殘運會備戰參賽工作。加快重塑足球青訓體系。積極發展賽事經濟、冰雪經濟、戶外運動，建好用好群眾身邊的運動場地設施，培育更多特色群眾體育賽事活動。

（九）加快推動全面綠色轉型。以碳達峰碳中和為牽引，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，增強綠色發展動能。

加強生態環境綜合治理。深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，制定實施空氣質量持續改善行動計劃，推進縣城和農村黑臭水體、面源污染治理，加強重點行業污染地塊風險管控。強化新污染物治理，實施固體廢物綜合治理行動。完善多元化生態補償機制，拓展生態產品價值實現渠道。加強生物多樣性保護，實施好長江十年禁漁。堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，實施自然保護地整合優化，推進國家公園建設，扎實推進「三北」工程攻堅戰，讓人民群眾身邊的山更綠、水更清。

大力發展綠色低碳經濟。完善促進綠色低碳發展政策，實施重點行業提質降本降碳行動，深入推進零碳園區和工廠建設。設立國家低碳轉型基金，培育氫能、綠色燃料等新增長點。有力有效管控高耗能高排放項目，加快淘汰落後產能，支持綠色低碳技術裝備創新應用。完善資源總量管理和全面節約制度，強化再生資源循環利用。

積極穩妥推進碳達峰碳中和。實施碳排放總量和強度雙控制度，完善碳排放統計覈算、碳足跡管理體系，進一步擴大碳排放權交易市場覆蓋範圍。制定能源強國建設規劃綱要。著力構建新型電力系統，加快智能電網建設，發展新型儲能，擴大綠電應用。加強化石能源清潔高效利用。

（十）加強重點領域風險防範化解和安全能力建設。統籌防風險和促發展，進一步增強發展韌性，堅決守牢安全底線，促進社會和諧穩定。

著力穩定房地產市場。因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革。優化保障性住房供給，加快危舊房改造。有序推動安全舒適綠色智慧的「好房子」建設，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動。進一步發揮「保交房」的白名單制度作用，防範債務違約風險。深入推進房地產發展新模式的基礎制度和配套政策建設。

積極有序化解地方政府債務風險。支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律。加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制。

積極穩妥化解金融領域風險。充實地方中小金融機構風險處置資源和手段。堅持市場化法治化原則，有序推進高風險機構處置。多渠道加大資本補充力度，穩妥處置金融機構不良資產。加強金融監管協同，防範打擊非法金融活動。強化金融風險監測預警和早期糾正，提高風險源頭防控能力。

維護國家安全和社會穩定。全面貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，加強重點領域國家安全能力建設。強化公共安全治理，提升重要基礎設施本質安全水平，持續夯實安全生產、防災減災基層基礎，全面完成安全生產治本攻堅三年行動。加強氣象、水文、地質災害、森林草原火災、地震監測預報預警。加快補齊北方地區防洪排澇抗災基礎設施、應急處置等短板。加快建設現代化水網。健全巨災保險保障體系。嚴格食品、藥品、重點工業產品、特種設備等安全監管。完善社會治理體系，加強社會工作者隊伍建設，引導支持社會組織、人道救助、志願服務、公益慈善等健康發展，推動行業協會商會改革發展。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，推進綜治中心規範化建設，完善社區治理，推進矛盾糾紛預防和多元化解。加強社會心理疏導。深入推進信訪工作法治化，集中化解信訪問題。深化社會治安整體防控體系和能力建設，健全掃黑除惡常態化機制，加大預防和打擊電信網絡詐騙、毒品犯罪等力度，建設更高水平的平安中國。

新的形勢和任務，對政府工作提出了更高要求。各級政府及其工作人員要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅決扛起全面從嚴治黨政治責任，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，加強對權力配置、運行的規範和監督，縱深推進政府黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。深入開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，堅持為人民出政績、以實幹出政績，自覺按規律辦事。

我們要強化法治政府建設，深入推進依法行政，嚴格依照憲法法律履職盡責。自覺接受同級人大及其常委會的監督，自覺接受人民政協的民主監督，自覺接受社會和輿論監督。提高審計監督質效，加強財會監督和統計監督。堅持科學、民主、依法決策。扎實做好政務公開工作，加強政策宣傳解讀。健全行政復議體制機制。支持工會、共青團、婦聯等群團組織更好發揮作用。深化事業單位改革。健全規範涉企行政執法長效機制。以「高效辦成一件事」為牽引，持續優化政務服務，加快數字政府建設。著力提升行政效能，沈下心來抓落實，認認真真解決問題，提高對黨中央決策部署一貫到底的執行力穿透力。各級政府要樹牢大局觀，準確把握在全國發展大局中的定位，善於把國家戰略、市場需求和地區優勢結合起來，因地制宜探索高質量發展新模式。完善差異化考核評價體系，持續深化整治形式主義為基層減負，讓廣大幹部心無旁騖抓落實、辦實事。營造良好政治環境、人才環境、營商環境、輿論環境，在全社會凝聚推動高質量發展的強大合力。

我們要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，積極促進各民族廣泛交往交流交融，加快民族地區現代化建設步伐，推進中華民族共同體建設。堅持黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教中國化方向，加強宗教事務治理法治化。全面貫徹黨的僑務政策，維護海外僑胞和歸僑僑眷合法權益，更好凝聚僑心僑力。

過去一年，國防和軍隊現代化建設取得新的成就。新的一年，我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，以政治建軍為引領，持續深化政治整訓，接續打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。扎實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。抓好軍隊建設「十五五」規劃編制，實施國防發展重大工程，實施軍事理論現代化推進工程。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和佈局，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。加快國防動員能力建設，深化全民國防教育。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」工作，鞏固軍政軍民團結。

我們要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。

我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

我們要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，拓展全球夥伴關係網絡，堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義。中國願同國際社會一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，攜手構建人類命運共同體，共創世界和平發展美好未來。

各位代表！藍圖已經繪就，奮進正當其時。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，萬眾一心、砥礪前行，奮力實現全年經濟社會發展目標任務，確保「十五五」良好開局，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業不懈奮鬥！