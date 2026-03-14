時隔6年！國航北京至平壤直飛航線3月30日復航　每周一班

據外交部門和中國航空業界相關人士消息，中國國航北京至平壤直飛航班（CA121）將從3月30日起恢復運行。機票目前可通過中國國航官網和攜程等旅遊平台預訂，起價為人民幣2040元。



《觀察者網》引援韓聯社報道，該航班還將於下月6日、13日、20日、27日等日期執飛，為每周一班的定期航班。30日航班將於當天上午8時零5分（北京時間）從北京首都國際機場起飛，飛行1小時55分鐘後，於上午11時（平壤時間）抵達平壤順安國際機場。3月14日，中國國航官網、攜程官網，均可查到相關機票信息。

中國國航官網可查到相關機票信息。（中國國際航空公司官網）

攜程可查到相關機票信息。（攜程旅行官網）

據韓聯社報道，中國國航北京至平壤航線自2020年1月起因新冠疫情防控措施暫停運行，此次時隔6年重啟。朝鮮高麗航空已於2023年8月重啟平壤至北京航線，每周執飛兩班。

中朝國際旅客列車恢復通行 首班車傍晚抵達平壤站

3月12日，遼寧丹東至朝鮮平壤的95次列車通過中朝友誼橋。（新華社）

3月12日，遼寧丹東至朝鮮平壤的95次列車通過中朝友誼橋。（新華社）

此前，北京至平壤的雙向國際旅客列車也已時隔6年恢復運行，中朝之間正在加速擴大人員往來。3月12日上午，遼寧省丹東市至朝鮮平壤的95次國際旅客列車正點駛出丹東站。列車在抵達朝鮮新義州站後，車次變更為52次列車，當地時間傍晚6時07分抵達平壤站。

中國外交部發言人郭嘉昆當日在例行記者會上表示，中國和朝鮮是友好近鄰，保持常態化客運列車運營對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。中方支持雙方主管部門加強溝通，為雙邊人員往來創造更加便利的條件。