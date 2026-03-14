時隔6年！國航北京至平壤直飛航線3月30日復航 每周一班
撰文：吳真銘
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據外交部門和中國航空業界相關人士消息，中國國航北京至平壤直飛航班（CA121）將從3月30日起恢復運行。機票目前可通過中國國航官網和攜程等旅遊平台預訂，起價為人民幣2040元。
《觀察者網》引援韓聯社報道，該航班還將於下月6日、13日、20日、27日等日期執飛，為每周一班的定期航班。30日航班將於當天上午8時零5分（北京時間）從北京首都國際機場起飛，飛行1小時55分鐘後，於上午11時（平壤時間）抵達平壤順安國際機場。3月14日，中國國航官網、攜程官網，均可查到相關機票信息。
據韓聯社報道，中國國航北京至平壤航線自2020年1月起因新冠疫情防控措施暫停運行，此次時隔6年重啟。朝鮮高麗航空已於2023年8月重啟平壤至北京航線，每周執飛兩班。
此前，北京至平壤的雙向國際旅客列車也已時隔6年恢復運行，中朝之間正在加速擴大人員往來。3月12日上午，遼寧省丹東市至朝鮮平壤的95次國際旅客列車正點駛出丹東站。列車在抵達朝鮮新義州站後，車次變更為52次列車，當地時間傍晚6時07分抵達平壤站。
中國外交部發言人郭嘉昆當日在例行記者會上表示，中國和朝鮮是友好近鄰，保持常態化客運列車運營對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。中方支持雙方主管部門加強溝通，為雙邊人員往來創造更加便利的條件。
北京至平壤列車時隔6年恢復運行 中國外交部：具重要意義疫情後停運6年 北京至平壤國際列車於3月12日復駛 每周有四班車韓媒：朝鮮駐華使館公告欄Ｃ位首曬金正恩父女合影 引發接班猜測《愛的迫降》真人版落幕：朝鮮柔道傳奇李昌壽為愛脫北 享年58歲