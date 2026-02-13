韓媒：朝鮮駐華使館公告欄Ｃ位首曬金正恩父女合影　引發接班猜測

近日，朝鮮駐華大使館公告欄貼出多張新照片，最高領導人金正恩和女兒金珠愛的合影首次被置於正中央，罕見取代金正恩獨照以及與中國國家主席習近平的合影，再度引發接班猜測。



朝鮮駐華大使館。（中國新聞網）

首曬金正恩父女同框照 罕見取代與習近平合影

據《韓聯社》報道，2月12日朝鮮駐華大使館正門旁的大型公告欄貼出25張新的照片，金正恩父女於2025年在平壤五一體育場出席迎新年表演時的合影位於正中央，照片下方附有中文說明，但未寫明金珠愛的名字，左右各排列12張照片。

金正恩（右）和女兒金珠愛（左）一起觀看新年大型演出。 （Reuters）

據報道，公告欄中央位置通常展出金正恩獨照或金正恩和中國國家主席習近平的合影，放置金正恩父女同框照尚屬首次。兩側的24張照片中也有多張金正恩父女照片，包括兩人去年6月出席元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式、12月視察白頭山三池淵旅遊區的照片等。

據悉，朝鮮駐華大使館通常在一年里2∼3次更換公告欄照片，此次何時更換照片尚不明確，但鋻於照片中有金正恩去年12月視察現場照，公告欄可能近期換「新裝」。

公告欄中央位置通常展出金正恩獨照或金正恩和中國國家主席習近平的合影（China Daily via REUTERS）

報道稱，在韓國國家情報院日前向國會匯報「朝鮮已進入接班人內定階段」的情況下，金正恩父女同框照亮相反映朝鮮對外形象的這處公告欄正中央，具有一定象徵性意義。

疑鞏固女兒的繼承人地位

據了解，朝鮮從未公佈金珠愛的具體年齡，但外界推測她出生於2012至2013年之間，目前約13歲。有分析認為，在金正恩近期頻繁攜女出席公開活動的情況下，此次公告欄照片佈置或意在突顯金珠愛的地位，逐步讓外界認識到金氏家族第四代接班可能性。

朝鮮國營傳媒2025年12月23日報道，三池淵旅遊景區5間酒店20日至21日先後竣工，領袖金正恩攜女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）出席部份竣工儀式，還親手試酒店溫泉水溫。（Reuters）

近期，朝鮮官方媒體愈來愈多地報道金珠愛陪同父親金正恩進行實地考察，包括視察武器項目。今年元旦，金正恩還攜妻子李雪主與金珠愛前往錦繡山太陽宮，向祖父金日成與父親金正日致敬。那是金珠愛首次現身這一象徵政權正統性的核心儀式，引發外界高度關注。

韓國國家情報院認為，金珠愛在公共活動中所扮演的角色顯示，她已開始提供政策意見，並被視為事實上的第二號領導人。

2025年6月24日，朝鮮領導人金正恩帶着女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）站在面向海灘的陽台上，參加朝鮮江原道元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式。（Reuters）

朝鮮早前宣佈，將於本月下旬在平壤召開最高決策會議「勞動黨第九次代表大會」。外界關注金珠愛是否會出席此次黨代會，或被賦予正式職務。