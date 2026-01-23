錯版更值錢？貴州茅台酒現錯字變炒貨　商家：加價999元有人買

1月21日，貴州茅台因瓶身印刷出現錯字，意外成為收藏市場的熱門話題。有網民在二手交易平台加價999元（人民幣，下同）掛售，宣稱「手慢無」、「錯版更值錢」。



綜合《潮新聞》《極目新聞》報道，有網民指出，一批53%vol 500ml的貴州茅台酒（丙午馬年）經典版，在外包裝所印製的星宿圖中，西方白虎七宿中的「昴」字被誤印為「昂」字，少了一撇。

外包裝上「昴」字被誤作「昂」字。（極目新聞）

加價999元掛售還有人買單？

然而，有網民認為，和錯版郵票在市場上升值相似，此類「錯版」生肖茅台酒可能反而具備收藏潛力。

在二手平台交易平台，已有多個賣家出售2026年「錯版馬茅」，並且進行了不同程度的加價。原價每瓶1899元，網民的售價大都在2200元至2800元，每瓶加價數百元。還有人整箱出售，一箱6瓶開價1.6萬元。

有人整箱出售，一箱6瓶開價1.6萬元。（閒魚）

一位賣家的貨品信息顯示，他有兩瓶錯版馬年茅台，每瓶加價300元出售，需要在江蘇徐州自提。該賣家還在貨品信息中強調：「錯版更值錢！」22日當晚11時許，該賣家已經修改了兩瓶酒的價格，每瓶需加價999元，有297人瀏覽過該貨品信息，7人表示「想要」。

「包裝印刷錯了很特別，很難搶」，另有以14998元出售6瓶整箱馬茅、生產日期在20260116吉利順順號的賣家稱，錯版茅台更有收藏價值。

兩種修改方案怎麼選？

1月21日晚，「小茅i茅台」發文表示，公司已確認上述印刷錯誤，經官方第一時間核查，確認該文字印刷失誤情況屬實。

網民的售價大都在2200元至2800元，每瓶加價數百元。（閒魚）

同時官方公佈了兩項解決方案：一方面已緊急聯繫供應鏈加班加點修改版面，已提貨的消費者可就近前往茅台自營店更換產品；另一方面還計劃設計專屬模具，讓消費者自行為錯字補上前述缺失的一撇，相關方案若落地將第一時間通知。

1月6日，貴州茅台2026年丙午馬年生肖酒正式開售，共推出經典版、珍享版與禮盒裝三款規格，官方零售價分別為1899元/瓶、2499元/瓶、3789元/盒。