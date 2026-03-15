日本宣布戰斧導彈開始交付自衛隊　中國軍媒斥威脅亞太和平穩定

解放軍報旗下「鈞正平工作室」3月14日發佈評論《堅決反對日本政府用「戰斧」威脅亞太和平穩定》，文中指日方名為「防衛」，實為進攻，又稱國際社會須高度警惕日本的危險動向，共同抵制其軍事擴張冒頭行為，堅決守護來之不易的亞太和平與穩定。



文章指出，3月13日，日本防衛大臣宣布美制「戰斧」及挪威制JSM導彈已開始交付自衛隊。這是外國制進攻性導彈首次列裝日本，標誌着其所謂「反擊能力」建設邁出危險一步。

2026年3月9日，美國海軍彼得森號驅逐艦（USS Frank E. Petersen Jr.）在支援對伊朗的「史詩怒火」軍事行動中，從不明地點發射了一枚戰斧陸攻導彈（TLAM）。（Reuters）

名為「防衛」，實為進攻。「戰斧」射程超1600公里，JSM亦可打擊500公里外目標，日本將此類重器收入囊中，表明其在「再軍事化」的歧路上一路狂飆。世界越動亂，亞太的和平就越顯珍貴。日方無視國際社會普遍擔憂，謊稱「不對他國構成威脅」，純屬掩耳盜鈴、自欺欺人。

文章最後指，歷史早已證明，進攻性武器掌握在日本軍國主義者手中，只會被毫無節制地濫用，給世界人民帶來深重災難。國際社會須高度警惕日本的危險動向，共同抵制其軍事擴張冒頭行為，堅決守護來之不易的亞太和平與穩定。