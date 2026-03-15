東莞艦硬核性能：萬發炮攔截對敵來襲導彈　雙機庫搭載更多艦載機

055型驅逐艦第9艘艦東莞艦和第10艘艦安慶艦已入列東部戰區，並於近日展開首次海上實戰化訓練。最新亮相的兩艘萬噸大驅在艦艇性能、武器裝備上都有大幅提升。其中，東莞艦配置112個垂直發射單元、130毫米大口徑主炮及「萬發炮」防禦系統，火力強悍，其雙機庫設計更提升了立體化作戰能力。



《央視新聞》報道，東莞艦的主炮口徑130毫米，大口徑意味着它可以實現有效的毀傷打擊。海軍東莞艦官兵介紹，主炮口徑大，它的殺傷破壞性就更大，還具有射速高、儲彈量大的優勢，可靠性非常好，可以完成對敵海上、岸上目標有效的打擊。

東莞艦的主炮口徑130毫米，大口徑意味着它可以實現有效的毀傷打擊。（央視新聞）

東莞艦的儲彈量大。（央視新聞）

東莞艦前甲板一共有64個發射單元，艦艇中段，還有48個，全艦一共是112個發射單元。據介紹，它主要的特點是載彈量大，且能裝載多種功能的導彈，比如防空導彈、反艦導彈等。

東莞艦上的「萬發炮」，是東莞艦末端防御的「殺手鐧」。其主要特點是射速高、成本低、毀傷概率相當強。它在抗擊過程中會在瞬間形成一道「彈幕」，能夠有效攔截對敵來襲導彈、飛機。

東莞艦。（新華社）

東莞艦官兵介紹，艦上配置了雙機庫，可搭載更多型的艦載機和無人機。相較於以往的艦型，東莞艦甲板更大，「機庫多了，我們的責任就更重了。所以我們要更加努力地去訓練，把每一個動作標準化，形成模式，適應未來的戰場需求」。

東莞艦艦徽是醒獅造型。官兵介紹，醒獅是東莞的傳統民俗藝術，寓意「醒獅醒國魂」。從上面看，其額頭象徵導彈發射，中間是東莞的首字母縮寫，眉毛像雷達的探測扇面。中間部分由東莞的晶片和電子元器件組成，體現了強大的信息化作戰能力，「109」則由艦標變形而來。

東莞艦艦徽是醒獅造型。（央視新聞）

據悉，東莞艦上有健身房、圖書室、音樂室等特色艙室，讓官兵們分批輪流使用。特別是在遠海上，能夠讓官兵保持良好的體能狀態。