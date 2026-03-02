解放軍啟用《預備役人員證》　專家：便於戰時應召參戰

《央視軍事》報道，解放軍全軍3月1日起，製發啟用《中國人民解放軍預備役人員證》。專家分析指出，《預備役人員證》便於預備役人員戰時應召參戰，平時被召集參加軍事訓練、擔負戰備勤務、執行非戰爭軍事行動任務。



解放軍啟用《預備役人員證》。（央視新聞）

《預備役人員證》頒發給誰？

《預備役人員證》發給在解放軍依法服預備役的預備役軍官、預備役軍士和預備役兵。《中國人民解放軍預備役軍官證》即行廢止。國防大學聯合作戰學院教授張耀奎表示，《預備役人員證》便於預備役人員戰時應召參戰，平時被召集參加軍事訓練、擔負戰備勤務、執行非戰爭軍事行動任務，也便於預備役人員依法依規享受有關福利待遇、撫恤優待等。

還有一個重要的功能，就是可以有效區別預備役人員與現役軍人、文職人員以及民兵等不同群體之間的關係，強化預備役人員的服役意識和身份認同。

預備役人員的身份有何特殊？

預備役人員擁有「亦兵亦民」的雙重身份。根據法律規定，戰時預備役部隊將根據國家發佈的動員令轉為現役部隊。

國防大學聯合作戰學院教授張耀奎。（央視新聞）

張耀奎表示，當前預備役部隊的根本定位，它不再是過去的「後備力量」，而是現役部隊的有效補充。