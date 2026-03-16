為償2387億債務　蘇寧創辦人張近東資產徹底清零　成中國民企首例

以家電零售起家的中國蘇寧集團創辦人張近東，為抵償2387.12億元（人民幣，下同）債務而轉讓所有股權及個人財產，成為中國大型民企債務重組中創始人資產清零的首例。



中國蘇寧集團創辦人張近東。（21經濟網）

蘇寧是中國第一家上市的連鎖家電商。（21經濟網）

新浪財經上星期六（3月14日）報道，今年1月，江蘇省南京市中級法院裁定批准蘇寧集團等38家關聯企業破產重組計劃。南京中院2月26日公告顯示，蘇寧及關聯方涉及的2387.12億元債務已完成重組。張近東作為連帶擔保人，他的個人股權、房產、金融資產及收藏品，已通過司法拍賣或協議轉讓處置完畢，所得全用來清償債務，個人資產徹底清零。

據報道，蘇寧38家關聯企業總值僅410.05億元，不及總債務五分之一。張近東沒有選擇讓投資人和供應商血本無歸的破產清盤方案，而是決定以資抵債。

不過，資產清零的張近東，仍手握重組後的蘇寧集團五席董事會提名權、南京眾城四席提名權，保留核心運營話語權。但如果資產盤活不如預期、業績持續低迷，他將立刻喪失提名權。

今年63歲的張近東1990年創立蘇寧家電，憑藉淡季囤貨、低價讓利等策略，逐漸打破國營商場壟斷。2004年，蘇寧成為中國第一家上市的連鎖家電商；2010年前後，張近東躋身江蘇首富。

張近東率領蘇寧大舉跨入金融、地產、體育、文創、科技、影音、快遞等行業，但因盲目擴張、跨界投資失利，再加上踩雷恒大200億元投資，最終陷入債務泥潭。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

