陪伴經濟：我們為何願意花錢買「有人陪」？｜新經濟浪潮

老人看病，子女不在身邊，難以獨自完成就醫手續，不想欠人情，怎麼辦？想去旅行，但沒有同伴，又不願獨遊，就此作罷？



近年，陪伴經濟在內地興起，陪診、陪遊、陪聊等服務湧現。只要在手機上動動指頭，便可輕鬆解決「沒人陪」的煩惱。這種新型消費模式，為甚麼會流行？誰更樂意為此買單？它所涉及的行業如何走向規範化呢？



陪伴經濟市場超500億元 陪診最有「錢途」

陪伴經濟，簡單來說，就是花錢買「有人陪」，大致分為功能型和情感型陪伴服務。

陪診、陪駕、陪遊、陪學、陪購等，屬於功能型陪伴，幫你完成一個人難應付的事務；情感型陪伴，如陪聊、陪跑、陪爬、虛擬陪伴（AI/數字人）、寵物陪伴等，專注滿足情感需求。

寵物陪伴治愈人心，不少人會選擇去貓Cafe消費，享受「擼貓」之樂。（網上圖片）

如今，陪伴經濟在醫療、旅遊、娛樂、健身、購物、學習等，形成線上線下融合的業態。有機構估算，2025年，中國「陪伴經濟」市場規模突破500億元（人民幣，下同），帶動服務行業創新，形成經濟增長新動能。

當中，哪一種陪伴服務最有「錢途」？

答案是陪診！

2006年，陪診已開始有機構運作，經過20年發展，從最初的找人陪看病，到醫院、養老院配套的陪診，再到專業平台的定製化服務，逐步邁向職業化。

隨着家庭小型化，老人獨自看病不易，陪診應運而生，是較早起步的陪伴服務。（網上圖片）

陪診行業之所以蓬勃，說到底，還是需求在驅動。《陪診服務發展研究報告（2025）》顯示，在社區，88.54%的老年人看病時無家人陪同；在養老機構中，這一數字更高達98.3%。

Z世代熱衷情感消費 新職業湧現滿足需求

不只銀髮族需要有人陪，年輕人尤其是Z世代，同樣是陪伴經濟的主要人群。他們熱衷為情緒價值買單，因此也催生了大量新職業，如陪爬員、陪聊員、陪拍師等，瞄準這一需求。

這些職業時間靈活、門檻較低，吸引年輕人入行，為他們帶來可觀收入。例如，去年爆紅的泰山陪爬，陪爬員負責拎包、傾偈、講解、影相等，一單500至700元。有大學生一個月接28單，收入近2萬元。

假期泰山景區人山人海，因此催生了「泰山陪爬」，陪爬員負責拎包、傾偈、講解、影相等。（網上圖片）

還有近期熱話的「秒回師」，在指定時段內「隨叫隨到」，透過微信、電話或視頻提供「即時回應」，時薪最高可達150元。有人每月花數千元，買一份「隨時被看見」的安全感。

AI拓寬陪伴邊界 「數碼陪伴」24小時不打烊

陪伴經濟的邊界，也因技術進步而拓寬。虛擬陪伴，如人工智能（AI）戀人、虛擬心理諮詢師等，提供24小時線上情感支持；慢直播主打「數碼陪伴」，如助眠直播、學習陪伴直播等。業內預測，2030年全球AI陪伴市場規模，有望達到千億美元。未來情感需求，能靠科技隨時滿足，服務也愈趨標準和穩定。

學習陪伴直播，是慢直播常見的形式之一，在社交平台上頗為流行。（網上圖片）

與傳統服務業相比，陪伴服務有甚麼特別之處？

雖然兩者都有「跑腿辦事」功能，但陪伴服務側重提供情緒價值，如緩解孤獨、建立聯繫等情感體驗；其次，它的內容高度可定製，以人為本，更具個性化。從更細分來看，甚至出現如「陪娃」「陪相睇」「陪考研」等，為特定人群和場景「量身定製」服务。

獨居單身人口龐大 創造陪伴經濟潛在市場

陪伴經濟的崛起，與社會結構變化、消費觀念轉變、科技進步息息相關。

随着人口老齡化、家庭小型化，以及人口流動性增強，「獨居」變成一種常態。獨自睇病、獨自行山、獨自看展、獨自面對情緒低落……「一個人的尷尬」在所難免。孤獨感、焦慮感普遍存在，尤其是在大城市。

在大城市，獨居是常態，加上單身人口龐大，孤獨感普遍存在。（視覺中國/當代中國授權）

愈來愈多人願意為「被陪伴」付費，既解決生活不便，也可緩解孤獨。據統計，全國單身人口約2.4億，這也為陪伴經濟創造龐大的潛在市場。

而且，互聯網和人工智能發展快，陪伴服務的傳播廣，大家在網上平台，就能輕鬆找到合適陪伴者。這種平台模式，大大降低中間成本，服務更方便、更容易觸及更多人。

政府及行業規範助力 陪診服務走向職業化

作為一種新型經濟形態，陪伴經濟涉及行業眾多。較早起步的陪診服務，在政府機構、行業協會等支持下，率先走向職業化。

內地愈來愈多醫院推出陪診服務，方便老年人看病，協助他們完成就醫流程。（網上圖片）

2025年3月，成都頒發全國首批《陪診服務專項職業能力證書》；同年5月，中國社會福利與養老服務協會聯合22家機構，發布《老年陪診服務規範》，對服務流程、安全守則、投訴機制等作出規定。

今年1月，民政部、國家發改委等聯合發文，提出「支持培育專業化陪診助醫機構，規範開展老年人陪同診治等服務」。業內人士認為，2026年或將成為陪診行業走向標準化、專業化乃至職業化的關鍵一年。

近年，在政府機構和行業協會支持下，陪診服務規範發展，逐步走向職業化。（AI生成）

「野蠻生長」的危與機 自我增值開新路

相比陪診的規範發展，其他行業仍處於「野蠻生長」，正面臨哪些挑戰呢？

目前，陪伴服務主要通過社交平台、電商平台等網上「下單」，買賣雙方一般採用口頭約定。由於平台監管薄弱，身份審核寬鬆，線下接觸存在安全風險。有律師指出，無論是通過個人還是接單群、網店等交易，雙方掌握對方的信息都很少，一旦發生糾紛，都面臨較高維權成本。

電商平台，是陪玩、陪遊、陪拍、陪練等陪伴服務下單的途徑之一。（網上圖片）

其次，隱私數據存隱患，尤其是AI陪伴等產品，易泄露敏感信息，部分平台算法誘導消費。

從業者多為個體經營、零工兼職，缺少技能培訓，服務良莠不齊。所以，難有權益和保障，情緒勞動被低估，行業形象不足，也成為他們的一大困境。

有些資深從業員主動轉型，組建自己的陪爬團隊，開設工作室，希望透過公司模式運營，提供正規、標準服務。再如陪聊、陪遊，從業者積極自我增值，學習心理諮詢、導遊等專業知識，持證上崗。

有陪聊從業者自我增值，學習心理諮詢知識，持證上崗，提供專業服務。（網上圖片）

陪伴經濟，圍繞着看似瑣碎的日常，慢慢形成一個龐大而溫暖的新業態。以前的服務業，就是把事辦完就行，現在講究的是有溫度、讓人舒心。陪伴服務，不只追求效率和數量，更在乎人的感受和生活品質。這不僅是行業模式的創新，更是高質量發展的體現。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/