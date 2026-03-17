中國工人為生計留守以色列　宿舍附近遭導彈襲擊　彈片穿透牆壁

以色列盧爾德地區一中國工人宿舍附近近日遭導彈襲擊，彈片穿透牆壁對室內電器造成破壞，所幸當時大部份工人外出上工，未造成人員傷亡。



今（17）日，中國駐以色列使館再次提醒在以中國公民以生命安全為重，切勿麻痹大意，盡快從重要基礎設施和軍事敏感地區疏散避險，盡快離開臨近機場、周邊較荒僻的住處。



中國駐以色列使館稱，從目前情況來看，戰爭仍將延續較長時間。（路透社）

3月16日在黎巴嫩南部拍攝的在以軍空襲中損毀的房屋。（新華社）

中國駐以色列大使館微信公眾號17日消息，盧爾德地區緊鄰本古里安國際機場，遭受導彈、火箭彈、無人機襲擊的風險極高。從目前情況來看，戰爭仍將延續較長時間，使館已開放疏散撤離登記小程序，再次提醒在以中國公民關注。

使館呼籲中國公民嚴格遵守以色列後方司令部安全指令，務必選擇配備避彈設施的住所或工地，聽到防空警報立即進入避彈設施，切實做好安全防範。如僱主提供的住所或工作場所不符合安全要求，不具備應急避彈間或地下防空室，可拒絕接受並向以色列移民局舉報。如遇緊急情況，應及時報警並與中國駐以使館聯絡。