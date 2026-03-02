以色列特拉維夫遇襲　當地華人：使館安排撤僑，需到埃及乘機回國

2月28日晚，以色列特拉維夫市區傳出巨大爆炸聲，有建築物冒出火光。中國駐以色列大使館消息，截至3月1日，特拉維夫遇難人數已上升至9人，數百人受傷。以色列已進入緊急狀態，民航停飛、學校停課、企業大範圍停業。



《極目新聞》報道，在特拉維夫都市圈的華人導遊王女士（化姓）介紹，目前中國駐以色列大使館積極聯繫當地華人，組織撤僑工作。由於以色列對民航關閉領空，有滯留當地的華人需要通過塔巴邊境口岸撤離至埃及後乘飛機回國。



王女士稱，當地多處建築在襲擊中受損，相關區域已實施嚴格管制，安保力量明顯加強，人員出入受到限制，局勢緊張態勢仍在持續。目前，當地超市的生活物資充足，多人排隊購買，但尚未缺貨，「我們已準備好了很多基本生活物資」。

2月28日晚，以色列特拉維夫市區傳出巨大爆炸聲，有建築物冒出火光。（新華社）

2月28日晚，以色列特拉維夫市區傳出巨大爆炸聲，有建築物冒出火光。（新華社）

她表示，根據去年6月份撤僑的經驗，中國駐以色列大使館會綜合考慮當前形勢、路線安全、通關便捷、機票充足等因素，組織華人乘坐大巴車，走陸路從以色列、埃及邊境口岸出境，之後由中國駐埃及使館工作人員接應，送到開羅後乘坐飛機回國。

王女士透露，2月28日已有一個在特拉維夫的中國旅行團開車入境埃及後乘坐飛機回國。

2月28日，民眾在以色列特拉維夫一處地鐵站躲避空襲。（新華社）

2月28日，在以色列特拉維夫附近的本-古里安國際機場，航班信息牌顯示所有航班取消。（新華社）

3月1日，中國駐以色列大使館發布通知稱，建議在以中國公民在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區（遠離特拉維夫、海法、耶路撒冷市中心，遠離軍事單位、敏感機構和機場、港口、碼頭、火車站、輕軌等大型交通樞紐，遠離政府機構和電廠電站、煉廠、通訊中心等基礎設施）避險，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及境內避險。

中國駐以色列使館已開放人員登記，請無法自行安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民註冊登記。具體安排另行電話或微信一對一通知。登記人員須持有中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）。