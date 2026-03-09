伊朗駐華大使：要保障能源運輸安全　美國以色列必須離開本地區

美國以色列對伊朗展開軍事襲擊，石油供應通道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）也一度遭到砲火打擊，伊朗宣布禁止美國、以色列和歐洲船隻通過霍爾木茲海峽，大量油輪、貨輪等船舶滯留在波斯灣。



伊朗駐華大使法茲里周一（9日）接受內地官媒中新社採訪時說，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區」。



2026年3月5日，圖為一艘名為鐵娘子號的貨船將船舶識別信號改為「中國船東」後，安全通過遭伊朗關閉的霍爾木茲海峽。（截圖自X@SStapczynski）

法茲里表示，如果世界非常擔憂能源運輸安全的話，那麼必須先問一個很重要的問題：美國究竟是得到了哪個重要國際機構的授權，才對伊朗發動襲擊的？美國的行為沒有得到任何許可。

法茲里說：「伊朗此前一貫是霍爾木茲海峽通行的安全保障者，現在也是。」

法茲里稱，美國是本地區不安全的來源，美國只能通過離開這個地區保證霍爾木茲海峽和能源通道的安全，而不是增加其在本地區的軍事力量。