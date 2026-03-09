伊朗駐華大使：要保障能源運輸安全 美國以色列必須離開本地區
撰文：朱加樟
出版：更新：
美國以色列對伊朗展開軍事襲擊，石油供應通道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）也一度遭到砲火打擊，伊朗宣布禁止美國、以色列和歐洲船隻通過霍爾木茲海峽，大量油輪、貨輪等船舶滯留在波斯灣。
伊朗駐華大使法茲里周一（9日）接受內地官媒中新社採訪時說，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區」。
法茲里表示，如果世界非常擔憂能源運輸安全的話，那麼必須先問一個很重要的問題：美國究竟是得到了哪個重要國際機構的授權，才對伊朗發動襲擊的？美國的行為沒有得到任何許可。
法茲里說：「伊朗此前一貫是霍爾木茲海峽通行的安全保障者，現在也是。」
法茲里稱，美國是本地區不安全的來源，美國只能通過離開這個地區保證霍爾木茲海峽和能源通道的安全，而不是增加其在本地區的軍事力量。
數百油輪困霍爾木茲海峽 中國海員：GPS失效 補給或能堅持1個月有片｜霍爾木茲海峽商船滯留 華船員稱GPS失靈 北斗撐多3小時霍爾木茲海峽被襲 中國航運商人：超40個項目暫停 船隻進退兩難專家警告：伊朗關閉霍爾木茲海峽為｢自殺性防禦｣ 將是最後選擇